Transmilenio no sería exclusivo de Bogotá y Soacha: llegaría a nuevo municipio de Cundinamarca

La Región Metropolitana, a través de la Agencia Regional de Movilidad (ARM), firmó un convenio con la Corporación Financiera Internacional (IFC), entidad del Banco Mundial, para desarrollar los estudios y diseños que definirán la transformación del corredor de la Calle 80. Este acuerdo busca mejorar la movilidad de una de las vías más congestionadas del país, por donde circulan cerca de 40.000 vehículos diariamente.

El proyecto contempla la ampliación a tres carriles del tramo occidental, entre el puente sobre el río Bogotá y la intersección de Siberia, además de la extensión del sistema Transmilenio desde el Portal de la 80 hasta la glorieta de Siberia.

Entidades, inversión y próximos pasos del convenio

El convenio tiene una inversión estimada de 13.440 millones de pesos. Este trabajo cuenta con el acompañamiento del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), la Secretaría Distrital de Movilidad, Transmilenio y la Secretaría de Movilidad de Cundinamarca, entidades que integran el Comité Técnico del convenio.

Durante los próximos 26 meses, se desarrollarán estudios técnicos, legales, financieros, prediales y socioambientales para estructurar el proyecto como una asociación público-privada (APP). El objetivo es definir la mejor alternativa de financiación y ejecución para la adecuación integral del corredor entre el Portal 80 y la intersección de Siberia.

Cota, más cerca de Transmilenio

En entrevista con Red+, el director de la Región Metropolitana, Luis Felipe Lota, y Diego Jiménez confirmaron que el convenio permitirá estudiar la posibilidad de extender el servicio público de pasajeros desde Bogotá hasta Cota por el corredor de la Calle 80. Esta ampliación implicaría también la reubicación del patio-taller del Portal 80 y la adecuación de infraestructura para la operación del sistema.

Uno de los componentes principales será la creación de un Centro de Intercambio Modal (CIM) en Siberia, donde confluirán los servicios intermunicipales, regionales y de Transmilenio, mejorando la conexión entre el transporte urbano y el de cercanías.

Para que el proyecto pueda avanzar hacia su ejecución, el municipio de Cota deberá adherirse formalmente a la Región Metropolitana, tal como ya lo hicieron Soacha y Fusagasugá. Esta integración institucional es un requisito esencial para la implementación de proyectos conjuntos de movilidad y planificación territorial.