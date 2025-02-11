Fiesta de disfraces con temática de estaciones de Transmilenio se hace viral
Un grupo en Bogotá arrasó en su fiesta de Halloween con disfraces inspirados en Transmilenio.
Noticias RCN
12:49 p. m.
Una fiesta empresarial de Halloween en Bogotá se volvió viral luego de que un grupo de trabajadores sorprendiera con su presentación inspirada en las estaciones y portales de Transmilenio, así como situaciones particulares que se viven en el sistema de transporte.
El video del momento fue publicado en la cuenta de Instagram @pilysalleg el 31 de octubre, generando cientos de reacciones por la creatividad y detalle de los disfraces, que reflejaron lo que representa cada estación en la cotidianidad bogotana.
Los disfraces más comentados del grupo de Transmilenio
La representación incluyó diversas estaciones y portales del sistema masivo, junto a personajes virales de la cultura popular bogotana:
- Museo del Oro: la mujer se pintó de dorado y añadió réplicas de El Dorado.
- El Campín: un joven con camiseta de Millonarios y un accesorio que simulaba un puñal.
- Banderas: un traje de fomi repleto de banderas.
- Rap consciencia: un participante con bafle en mano, encarnando a un cantante urbano.
- Alcalá: con atuendo de bailaora de flamenco, evocando el origen de la palabra.
- San Victorino: dos mujeres con retazos de ropa representando la dinámica comercial del sector.
- Flores: una joven con vestido blanco y dos ramos de flores.
- Esposa de Transmilenio: inspirada en la mujer que se hizo famosa por su simbólica unión con la ruta F60.
- Minutos de Dios: imitando al padre Diego Jaramillo en la histórica sección de televisión.
- 20 de Julio: caracterizado con la imagen del Divino Niño, uno de los más aplaudidos por los usuarios.
- Las Nieves: una joven lanzando pequeñas bolas blancas en alusión a la nieve.
Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar y destacaron la creatividad de los participantes. No solamente destacaron en su empresa, donde fueron elegidos como los ganadores, sino que también se hicieron virales.