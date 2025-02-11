Fiesta de disfraces con temática de estaciones de Transmilenio se hace viral

Una fiesta empresarial de Halloween en Bogotá se volvió viral luego de que un grupo de trabajadores sorprendiera con su presentación inspirada en las estaciones y portales de Transmilenio, así como situaciones particulares que se viven en el sistema de transporte.

El video del momento fue publicado en la cuenta de Instagram @pilysalleg el 31 de octubre, generando cientos de reacciones por la creatividad y detalle de los disfraces, que reflejaron lo que representa cada estación en la cotidianidad bogotana.

Los disfraces más comentados del grupo de Transmilenio

La representación incluyó diversas estaciones y portales del sistema masivo, junto a personajes virales de la cultura popular bogotana:

Museo del Oro : la mujer se pintó de dorado y añadió réplicas de El Dorado.

: la mujer se pintó de dorado y añadió réplicas de El Dorado. El Campín : un joven con camiseta de Millonarios y un accesorio que simulaba un puñal.

: un joven con camiseta de Millonarios y un accesorio que simulaba un puñal. Banderas : un traje de fomi repleto de banderas.

: un traje de fomi repleto de banderas. Rap consciencia : un participante con bafle en mano, encarnando a un cantante urbano.

: un participante con bafle en mano, encarnando a un cantante urbano. Alcalá : con atuendo de bailaora de flamenco, evocando el origen de la palabra.

: con atuendo de bailaora de flamenco, evocando el origen de la palabra. San Victorino : dos mujeres con retazos de ropa representando la dinámica comercial del sector.

: dos mujeres con retazos de ropa representando la dinámica comercial del sector. Flores : una joven con vestido blanco y dos ramos de flores.

: una joven con vestido blanco y dos ramos de flores. Esposa de Transmilenio: inspirada en la mujer que se hizo famosa por su simbólica unión con la ruta F60.

Minutos de Dios : imitando al padre Diego Jaramillo en la histórica sección de televisión.

: imitando al padre Diego Jaramillo en la histórica sección de televisión. 20 de Julio : caracterizado con la imagen del Divino Niño, uno de los más aplaudidos por los usuarios.

: caracterizado con la imagen del Divino Niño, uno de los más aplaudidos por los usuarios. Las Nieves: una joven lanzando pequeñas bolas blancas en alusión a la nieve.

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar y destacaron la creatividad de los participantes. No solamente destacaron en su empresa, donde fueron elegidos como los ganadores, sino que también se hicieron virales.