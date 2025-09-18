TransMilenio y ‘Epa Colombia’ llegan a un acuerdo: ¿De qué se trata?

En horas de la tarde de este jueves 18 de septiembre se conoció que TransMilenio S.A. y Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia lograron un acuerdo conciliatorio en el marco del incidente de reparación integral por los hechos ocurridos el 22 de noviembre de 2019, durante el paro nacional.

Ese día, Barrera fue protagonista de un acto de vandalismo que incluyó la destrucción de equipos e infraestructura en la estación Molinos, perteneciente al sistema troncal del transporte público de Bogotá.

La gerente general de TransMilenio, María Fernanda Ortiz, explicó que el acuerdo contempla dos componentes principales.

En primer lugar, se estableció un compromiso pedagógico por parte de Barrera, quien deberá desarrollar contenidos educativos a través de sus redes sociales y participar presencialmente en puntos estratégicos del sistema.

El objetivo de estas actividades es fomentar entre los ciudadanos el respeto y la apropiación del transporte público.

Detalles del acuerdo entre Epa Colombia y TransMilenio S.A.

El segundo componente es de carácter económico: Barrera se comprometió al pago de 100 millones de pesos a favor de TransMilenio S.A., como compensación por los daños causados.

Ortiz también destacó que este proceso busca más que una simple reparación material. “Desde TransMilenio reafirmamos el compromiso de la entidad y de la ciudad con soluciones innovadoras de justicia restaurativa, que no solamente buscan una reparación total de los hechos, sino también una reconciliación social y un incentivo del respeto por el sistema de transporte público”.

Cabe mencionar que el acuerdo deberá ser presentado ante las autoridades judiciales competentes, quienes tendrán la última palabra sobre su validez legal.