Las autoridades capturaron a alias Primo Gay, uno de los criminales más buscados en Antioquia. Este resultado permitió que cinco personas que llevaban días secuestradas por fin recuperaran su libertad.

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Un rescate milimétrico le puso punto final a esta pesadilla. Tres meses atrás, las operaciones contra ‘Primo Gay’ se habían intensificado en el norte y nordeste de Antioquia.

¿Cómo dieron con la guarida de ‘Primo Gay’?

“Orientada a dar con el paradero de este peligroso delincuente y neutralizar el plan de expansión criminal de dicha estructura y su alianza delictiva con el Clan del Golfo”; este era el principal objetivo de las autoridades.

La sorpresa que se llevaron los uniformados fue al evidenciar que había tres adultos y una menor de edad que estaban bajo el poder de las disidencias. La operación contó con la inteligencia de todas las fuerzas e inició en la vereda La Palestina, para después extenderse por las veredas Vega Botero, Cedeño y Santa Ana, siendo esta última donde finalmente fue capturado alias Primo Gay.

El nombre de este cabecilla es Neyder Yesid Uñates López y estuvo vinculado a la estructura 36 de las disidencias. Aunque, se sospecha que actualmente estaba bajo las filas del Clan del Golfo.

¿Quién es ‘Primo Gay’?

Hizo parte de las disidencias a los 14 años y en 2021 ya había llegado a ser uno de los coordinadores de las disidencias, a tal punto de ser un cabecilla de alta jerarquía. Centró su accionar en los municipios de Briceño, Yarumal, Anorí, Cáceres, Campamentos y Angostura, entre otros territorios de Antioquia.

Fue en enero de 2026, con menos de 23 años, que pasó de las disidencias al Clan del Golfo. Lo estaban buscando por múltiples delitos, tales como asesinatos, secuestros, masacres, narcotráfico y ataques contra la fuerza pública.

El 21 de agosto de 2025, por ejemplo, participó en el derribo de un helicóptero Black Hawk, crimen en el que fallecieron 13 uniformados. También estuvo relacionado con el secuestro y asesinato del periodista Mateo Pérez en Yarumal.