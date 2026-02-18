Liberados los 13 técnicos de la CEO secuestrados en Suárez, Cauca

Tras más de 24 horas de incertidumbre, los trece operarios de la Compañía Energética de Occidente (CEO) que habían sido secuestrados en zona rural del municipio de Suárez, Cauca, fueron liberados gracias a la intervención de la guardia indígena y el acompañamiento del alcalde César Lizardo Cerón.

Los trabajadores, integrantes de dos brigadas de mantenimiento de redes eléctricas, habían sido retenidos el martes por un grupo armado ilegal mientras se desplazaban por la vía entre la cabecera municipal y el corregimiento de Altamira.

Según comuneros, los técnicos estaban en poder del frente Jaime Martínez de las disidencias de Iván Mordisco, que ejerce control territorial en esa subregión caucana.

RELACIONADO Aparecieron con vida DJ Dever y los dos miembros de su equipo de trabajo

Rescate de los 13 técnicos en Cauca se logró con apoyo comunitario

La guardia indígena, junto con líderes comunitarios y el alcalde de Suárez, logró mediar para que los trabajadores fueran entregados sin que se registraran enfrentamientos.

Los técnicos fueron conducidos hasta el sector de Altamira, donde permanecerán hasta el miércoles antes de continuar su recorrido hacia la cabecera municipal de Caucasia.

La CEO agradeció el respaldo de las autoridades locales y de la comunidad, y reiteró su rechazo a cualquier acto que ponga en riesgo la vida de sus empleados.

Suspensión de operaciones y llamado a la seguridad

Aunque los trabajadores ya se encuentran a salvo, la compañía mantiene suspendidas las operaciones en la zona hasta que existan condiciones de seguridad que permitan el ingreso de brigadas técnicas.

La empresa insistió en que garantizar la integridad de su personal es prioridad y pidió a las autoridades reforzar las medidas de protección en el corredor Suárez–Altamira.

El caso refleja la compleja situación de orden público en el norte del Cauca, donde la presencia de grupos armados ilegales continúa afectando la movilidad, la seguridad y la prestación de servicios esenciales.