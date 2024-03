Firmantes de ponencia negativa a reforma a la salud lo hicieron convicción: Miguel Ángel Pinto

En la mañana de este martes 12 de marzo siete senadores de la Comisión Séptima de Senado radicaron una ponencia negativa a la reforma a la salud que presentó el Gobierno. Sobre mediodía la senadora del Partido de la U Norma Hurtado firmó el documento. Esto quiere decir que ocho congresistas están a favor de que se hunda el proyecto y seis que lo apoyan.

El congresista Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal, explicó en A Lo Que Vinimos qué motivó a los senadores de la Comisión Séptima radicar la ponencia negativa y qué pasaría si se presenta un empate en la discusión.

¿Qué motivó a ocho senadores de la Comisión Séptima a radicar esta ponencia?

Nos sorprendió muchísimo que un grupo de senadores hayan radicado la semana pasada ponencia positiva a la reforma saltando los términos sin la realización de las audiencias públicas. Eso nos llevó por supuesto a terminar el trabajo que veníamos adelantando los siete, teníamos nuestra posición tomada.

Esta reforma era inconveniente para el país, es el establecimiento de un modelo completamente diferente y es un modelo al actual en Colombia que está fundamentado en una ley estatutaria y que la quieren modificar a través de una ley ordinaria que es de inferior categoría.

Además, nosotros ni siquiera tenemos hoy un concepto fiscal del Gobierno, que se ha negado a darnos los ministros de Hacienda no nos ha dicho cuánto vale la reforma, ni de dónde va a salir la plata se desconoce esa esa actividad y por lo tanto nosotros no podíamos rendir ponencia positiva de ninguna manera.

La Comisión está integrada por 14 senadores, seis dicen que apoyan la reforma 8 dicen que se archiva. Si por cualquier razón durante las votaciones hay un empate ¿qué pasa?

Por supuesto que si en una votación llegara a quedar empatado 7 -7, la ley quinta dice que se repetirá la votación y de mantenerse el empate se entiende hundida el proyecto de ley. Con los siete votos mantenidos y sostenidos no tiene cómo pasar la reforma a la salud en la Comisión Séptima.

¿Cómo garantiza usted que esos mismos que radicaron en la ponencia negativa se mantengan y no falten a las discusiones?

Puedo responder por mí. No he recibido ningún pronunciamiento por parte del Gobierno ni ofrecimiento ni mucho más de ninguna manera, ni siquiera me he logrado entender con ellos en ningún tipo de reunión más allá de los eventos oficiales en la comisión.

Veo que mis seis compañeros que hoy firmaron lo han hecho con convicción no fue una decisión tomada el día de hoy. Si alguna falta o cambia ahí están los medios, la opinión pública para que cada uno pueda responder ante la sociedad por sus actividades, compromisos y por lo que tenemos hoy que juramos de defender nuestra Constitución y nuestras leyes.