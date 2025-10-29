Tras primera mesa de trabajo entre Contraloría, ANI, MinTransporte e Invías: este es el estado de la Vía al Llano

Han pasado 53 días desde que la Vía al Llano fue cerrada por un deslizamiento de tierra registrado en el kilómetro 18, obligando a conductores de carga, transporte público y vehículos particulares a extender sus tiempos de viaje entre Bogotá y Villavicencio, tomando vías alternas o la variante, ubicada a 600 metros del lugar del lugar en el que ocurrió el derrumbe.

Pues bien, en las últimas horas, la Contraloría General desarrolló la primera mesa de trabajo junto al Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Instituto Nacional de Vías de Colombia (Invías) para conocer el estado de la intervención en este importante corredor.

En la reunión se llegó a varias conclusiones e, incluso, se adelantó que la vía podría ser habilitada el mes que viene, tras poner en marcha un plan de trabajo, que analiza distintos factores.

Conclusiones de la reunión:

De acuerdo con la entidad, que presidió la reunión a través del Vicecontralor, Carlos Mario Zuluaga, “la realización de esta primera mesa técnica nacional fue en cumplimiento al compromiso pactado el pasado 21 de octubre en la vía Bogotá – Villavicencio, por Zuluaga, con autoridades locales y nacionales, donde se estableció el inicio de unas mesas de trabajo para verificar cuáles son las recomendaciones que existen hoy técnicamente, para la intervención definitiva de la vía al llano”.

Además, se adelantó que “el Invías expuso cuál es el plan de trabajo para que, en el mes de noviembre, quede habilitado este corredor vial y la operación y el tránsito de esta importante vía del país, pueda retomar su normalidad”.

En la mesa técnica se establecieron nuevos compromisos, “como la realización de un plan de acción, con actividades claras, cronograma y responsables por parte de los actores involucrados, que le permitirá hacer un seguimiento permanente a la Contraloría General de los avances de este proyecto”.

¿Cómo funciona actualmente la Vía al Llano?

Desde hace semanas, “la Vía Bogotá - Villavicencio tiene paso por la variante a la antigua vía” y, de acuerdo con las autoridades distritales, “el concesionario Coviandina y la Policía de Tránsito, establecieron” que funcionará bajo un esquema 'Tipo Semáforo'.

Es decir que, en el kilómetro 18, a la altura de Chiapque, Cundinamarca, “se prioriza el paso dependiendo el comportamiento del tráfico y el volumen que se tenga en los sentidos de circulación”, entendiendo que la cantidad de vehículos por sentido puede ser de hasta 300 unidades.