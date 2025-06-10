Un mes de las afectaciones en la vía al Llano: Gobernación registra fletes más caros y cosechas atrapadas

Este lunes 6 de octubre se cumple un mes del derrumbe en el kilómetro 18 en la vía que comunica a Cundinamarca con Villavicencio, en la jurisdicción del municipio de Chipaque.

“El sector económico que más impacto ha registrado es el sector agropecuario, en donde cientos de campesinos que siembran hortalizas, papa, aromáticas, frijol, han venido teniendo pérdidas importantes”, expresó Jorge Emilio Rey Ángel, gobernador de Cundinamarca.

El mandatario explicó que el valor de los fletes se incrementó entre un 30% y un 50%, lo que reduce los ingresos de los campesinos del sector. “Igualmente, se evidencian incrementos en el precio de insumos agropecuarios y alimentos para animales entre un 20% y 30%”, agregó.

Aumento en los precios de la carne de pollo por cierre en la vía al Llano

El gobernador alertó sobre un posible incremento en el precio de la carne de pollo en las principales ciudades del país, como consecuencia de la emergencia en la vía al Llano. Según estimaciones, cerca de 95.000 viajes de carga han dejado de movilizarse, lo que ha generado preocupación en el sector avícola.

Fenavi advirtió que, de continuar esta situación, los envíos podrían reducirse hasta en un 40% en las próximas semanas, lo que impactaría directamente la oferta y podría disparar los precios del producto en los mercados urbanos.

“En Cundinamarca, solo entre Guayabetal y Cáqueza se producen alrededor de 26 toneladas de pollo diarias y, junto con Fosca, Quetame, Chipaque y Gutiérrez, cerca de 850.000 huevos diarios”, indicó el gobernador.

Derrumbe en la vía al Llano impactó al sector educativo

El cierre de la vía al Llano también afectó directamente a 1.070 estudiantes del departamento, lo que representa el 19,23% de la matrícula en las Instituciones Educativas Departamentales (IED) bajo monitoreo, según cifras de la Gobernación de Cundinamarca.

Esta situación se presenta en un momento crítico del calendario escolar, justo cuando los alumnos se encuentran en el último trimestre del año, lo que pone en riesgo el cumplimiento de sus planes académicos y el cierre adecuado de su ciclo escolar.

“Algunos permanecen solos en casa y no reciben el PAE, puesto que en algunas instituciones este se prepara en sitio. Cerca de 86 docentes han visto afectadas sus condiciones laborales y de desplazamiento”, dijo el gobernador.