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Evalúan medida cautelar por delicados señalamientos del presidente Petro al sistema electoral

El presidente no asistió a la audiencia donde se analizó frenar sus cuestionamientos. La Procuraduría le solicitó presentar pruebas formalmente.

Noticias RCN

marzo 13 de 2026
03:59 p. m.
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El Tribunal de Cundinamarca realizó una audiencia para estudiar una medida cautelar destinada a detener los señalamientos del presidente Gustavo Petro que han cuestionado la transparencia del sistema electoral.

El mandatario no asistió a la citación judicial, por lo que el tribunal procedió a escuchar las posiciones de entidades como la Registraduría y la Procuraduría.

Durante la diligencia judicial, la Procuraduría General de la Nación tomó una posición firme respecto a las declaraciones presidenciales. El ente de control instó al primer mandatario a presentar formalmente las pruebas que respalden sus cuestionamientos en lugar de realizar señalamientos públicos sin sustento procesal.

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Piden pruebas al presidente Petro sobre señalamientos al sistema electoral

La Procuraduría manifestó su posición de solicitar pruebas al mandatario sobre los delicados señalamientos al sistema electoral:

Que si tiene alguna situación que le lleve a cuestionar ética, disciplinaria o penalmente al señor Procurador General de la Nación, pues acuda a un Estado que le está ofreciendo los canales institucionales para que se debata eso en el derecho al debido proceso, en el derecho a la verdad que le asiste al Procurador y a la Procuraduría, y no a estar cuestionando y deslegitimando el proceso y la participación de la Procuraduría.

La Procuraduría enfatizó que Colombia cuenta con los mecanismos necesarios para tramitar cualquier denuncia o señalamiento a través de las vías jurídicas correspondientes.

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Evalúan medida cautelar contra el presidente Petro

La medida cautelar analizada por el Tribunal de Cundinamarca busca específicamente frenar las declaraciones del presidente Petro que han generado dudas sobre la transparencia de los procesos electorales en el país.

Este tipo de medidas son recursos jurídicos que buscan prevenir daños mientras se resuelve de fondo una controversia legal.

La ausencia del presidente Petro en la audiencia marca un momento significativo en este proceso judicial, mientras las instituciones del Estado debaten sobre los límites de las declaraciones públicas y la importancia de respetar las vías institucionales para presentar denuncias o cuestionamientos.

El Tribunal de Cundinamarca continuará evaluando los argumentos presentados por las diferentes partes antes de tomar una decisión sobre si procede o no la medida cautelar solicitada contra los señalamientos presidenciales que han puesto en duda la legitimidad del sistema electoral colombiano.

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