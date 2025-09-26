Así se vivió la mística Celebración Ancestral Quillasinga en Nariño

En el corazón de la Cocha, Nariño, el Resguardo Indígena Quillasinga Refugio del Sol fue el epicentro de un encuentro de profunda significancia cultural y espiritual: la Celebración Ancestral Quillasinga en Nariño.

Este evento, que rinde tributo a la Madre Tierra, es el pilar de la cosmovisión del pueblo, marcando la renovación del ciclo de la vida a través de rituales, danzas milenarias y la tradicional preparación de la chicha de maíz.

La Celebración Ancestral Quillasinga en Nariño cautivó con sus rituales

La celebración se vivió con un acto de resistencia cultural y reafirmación de identidad.

El pueblo Quillasinga, reconocido por su rica herencia de leyendas y un profundo pensamiento propio en armonía con la naturaleza, reunió a la comunidad en torno a la memoria ancestral.

Durante las jornadas, los abuelos ensayaron la Danza del Churo Cósmico, mientras que toda la comunidad se unió en "Minga de Pensamiento" y "Minga de Trabajo" para diseñar los trajes y carrozas que llenaron de alegría y magia el desfile desde la comunidad de El Puerto.

Patricia Jojoa, la Gobernadora Indígena del Resguardo Refugio del Sol 2025, explicó la trascendencia del evento en diálogo con Noticias RCN:

Estamos celebrando la feria de la luna, la feria de la semilla y de la fertilidad. Queremos rendir un homenaje a la vida, a nuestra madre tierra por darnos el alimento, y por mantener nuestras costumbres en el lugar sagrado de la Laguna de la Cocha

Esta Celebración Ancestral Quillasinga en Nariño subraya el compromiso de la comunidad con sus valores fundamentales: unidad, tierra, cultura y autonomía.

¿Qué actividades se vivieron en la Celebración Ancestral Quillasinga?

El festejo incluyó demostraciones culturales, muestras gastronómicas y la Feria Ancestral, que este año contó con la participación especial del pueblo indígena Inga de Aponte Nariño.

A través de melodías, oralidad y la espiritualidad, se transmitió la voz del páramo, el agua y los seres espirituales.

La Laguna de la Cocha es un lugar sagrado, especial y de respeto. Por eso invitamos a toda la ciudadanía a visitar y conocer desde el respeto toda la conexión espiritual que ella tiene, recalcó la gobernadora.

Cada actividad culminó con rituales de armonización liderados por sabedores, que utilizan plantas sagradas para conectar el espíritu con el territorio.

Un detalle que realzó la importancia de este evento fue el apoyo institucional.

La Celebración Ancestral Quillasinga en Nariño contó con la valiosa participación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el acompañamiento fundamental de Fontur.

Sin duda, este respaldo impulsa el turismo ancestral en Colombia, el país de la belleza, mostrando al mundo la riqueza inmaterial de sus pueblos originarios.