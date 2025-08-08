JEP reconoce como víctimas a familiares de 13 civiles asesinados en masacre de Riofrío

La Jurisdicción Especial para la Paz acreditó como víctimas a los familiares de 13 personas asesinadas el 5 de octubre de 1993 en Riofrío, Valle del Cauca, en el marco del Caso 03, el cual investiga crímenes cometidos por agentes del Estado, incluidos asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como falsos positivos.

JEP reconoció a familiares de 13 civiles asesinados en masacre

Según la información recopilada por la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, la masacre fue perpetrada presuntamente por integrantes del Batallón de Artillería No. 3 Batalla de Palacé del Ejército Nacional en coordinación con grupos paramilitares.

En su momento, las víctimas fueron falsamente reportadas como miembros del ELN caídos en combate.

Esta decisión de la JEP se produce durante la fase de instrucción nacional del caso y responde a la solicitud de los familiares, quienes buscan que se reconozca la verdad de los hechos y se reparen los daños ocasionados por el crimen.

“La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP acreditó como víctimas, en el marco del Caso 03, a los familiares de 13 personas asesinadas el 5 de octubre de 1993 en el municipio de Riofrío, Valle del Cauca. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el crimen presuntamente fue cometido por miembros de grupos paramilitares que actuaban en coordinación con el Ejército Nacional de Colombia y contaban con su encubrimiento”, indica el documento de la JEP.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también se pronunció sobre el caso, concluyendo que el Estado colombiano es responsable de la violación del derecho a la vida de las víctimas y del sufrimiento infligido a sus allegados.

Entre los nombres reconocidos se encuentran Miguel Enrique Ladino Largo, María Cenaida Ladino Ramírez, Julio César Ladino Ramírez, Freddy Molina, Hugo Cedeño Lozano, entre otros.

La JEP reiteró su compromiso con el principio de centralidad de las víctimas, asegurando que su trabajo se orienta a esclarecer la verdad y promover la reparación integral.

“La JEP hace un llamado a la sociedad colombiana a no olvidar los hechos de violencia que han marcado su historia y a respaldar los esfuerzos por una paz duradera, fundada en el reconocimiento de los derechos de las víctimas. La memoria, la verdad y la reparación son pilares esenciales para la reconciliación y la reconstrucción del tejido social roto por los graves crímenes”, finaliza la JEP.