CANAL RCN
Colombia

Tres personas, entre ellas un líder juvenil, fueron asesinadas en Carmen de Viboral, Antioquia

Los hechos se registraron en un establecimiento comercial en el casco urbano del municipio.

Masacre de tres personas en Carmen de Viboral
Foto: tomada de pantalla

Noticias RCN

noviembre 08 de 2025
06:18 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una nueva masacre se registró en el departamento de Antioquia este sábado 8 de noviembre. Las primeras informaciones señalan que varios sujetos ingresaron a un establecimiento comercial en el sector de Tahamíes, dispararon indiscriminadamente y huyeron del lugar.

En el hecho tres personas resultaron muertas, entre ellas un líder juvenil identificado como Andrés Giraldo, quien además era contratista de la Alcaldía.

Masacre en Corinto, Cauca: cuatro personas fueron asesinadas en ataque armado
RELACIONADO

Masacre en Corinto, Cauca: cuatro personas fueron asesinadas en ataque armado

Ofrecen millonaria recompensa por responsables de masacre en Carmen de Viboral

La Gobernación de Antioquia ofreció 500 millones de pesos de recompensa por información que permita ubicar a los responsables del crimen.

“Frente al triple asesinato ocurrido en El Carmen de Viboral, donde infortunadamente muere el líder juvenil Andrés Giraldo, la Gobernación de Antioquia ofrece una recompensa de hasta $500 millones para quienes nos ayuden a esclarecer estos homicidios y los recientemente ocurridos allí”, aseguró Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia.

Se entregó el hombre que golpeó brutalmente a un perro en Antioquia: llegó con un animal
RELACIONADO

Se entregó el hombre que golpeó brutalmente a un perro en Antioquia: llegó con un animal

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cundinamarca

Hallan sin vida al comandante de bomberos arrastrado por un río en cuando buscaba a menor desaparecida

Indígenas

Se cumple el plazo para el desalojo de cerca de 400 indígenas Emberá de la UPI La Rioja

Bogotá

Imputan cargos contra sujeto que agredió física y sexualmente a una perrita en Bogotá

Otras Noticias

Luis Díaz

En ángulo del gol de Luis Díaz que muestra que era 'imposible' hacerlo

Bayern Múnich compartió una imagen en la que se puede evidenciar la dificultad enorme del tanto que hizo Luis Díaz este sábado.

Estados Unidos

Revelan listado de los países con mejores fuerzas militares: ¿Sorprende el puesto de Colombia?

Para la lista, se tienen en cuenta una serie de variables sobre 145 países.

Artistas

Más de 100 mil personas firman una petición para reemplazar a Bad Bunny en el Super Bowl

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol hoy 8 de noviembre 2025: número y signo ganador del último sorteo

Enfermedades

Más de 220.000 menores en Bogotá aún no han recibido la vacuna contra el virus del papiloma humano