Tres personas, entre ellas un líder juvenil, fueron asesinadas en Carmen de Viboral, Antioquia

Una nueva masacre se registró en el departamento de Antioquia este sábado 8 de noviembre. Las primeras informaciones señalan que varios sujetos ingresaron a un establecimiento comercial en el sector de Tahamíes, dispararon indiscriminadamente y huyeron del lugar.

En el hecho tres personas resultaron muertas, entre ellas un líder juvenil identificado como Andrés Giraldo, quien además era contratista de la Alcaldía.

Ofrecen millonaria recompensa por responsables de masacre en Carmen de Viboral

La Gobernación de Antioquia ofreció 500 millones de pesos de recompensa por información que permita ubicar a los responsables del crimen.

“Frente al triple asesinato ocurrido en El Carmen de Viboral, donde infortunadamente muere el líder juvenil Andrés Giraldo, la Gobernación de Antioquia ofrece una recompensa de hasta $500 millones para quienes nos ayuden a esclarecer estos homicidios y los recientemente ocurridos allí”, aseguró Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia.