Por generar un incendio forestal, tres personas tendrán que pagar 3.500 millones de pesos en Yumbo

La justicia cojea, pero llega. Es lo que dicen los habitantes del corregimiento de Santa Inés, en el municipio de Yumbo, tras enterarse de la multa por 3.500 millones de pesos que tres personas tendrán que pagar por haber provocado un incendio forestal, hace 10 años, en la zona.

Aquel incendio del 13 de septiembre del 2015, logró afectar cerca de 1.500 hectáreas. Pero eso no es todo. Tras una visita, el Ministerio de Ambiente informó que el daño es irreversible y tomará décadas para que vuelva a cubrirse de vegetación.

Las llamas afectaron la capa vegetal, la flora, la fauna y una microcuenca hídrica que abastece de agua gran parte d ellos habitantes de la zona rural del municipio de Yumbo.

La multa marca un precedente en tiempos de sequía:

Diana Navarro, Secretaría de Gestión del Riesgo explicó que la multa se estableció “por generar un incendio forestal en el año 2015 que afectó al corregimiento de Santa Inés, en el municipio de Yumbo. Esta emergencia afecto 1.500 hectáreas, entre fauna, flora y, de manera grave, a la microcuenca Santa Inés que abastece a 30.000 habitantes de nuestro municipio”.

Con la decisión, se espera que otras personas con planes de hacer quemas indiscriminadas en la región se detengan a pensar en la afectación al medio ambiente y a su bolsillo, antes de actuar.

Fenómeno de La Niña terminó: esto dice el Ideam

“De acuerdo con los análisis generados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) se informa que el enfriamiento de las aguas superficiales en la región central del océano Pacífico y los cambios en la dinámica atmosférica […] ya no están presentes en el océano ni la atmósfera”, informó la entidad a mediados en el segundo trimestre del 2025.

Esto quiere decir que el fenómeno de La Niña “se ha debilitado definitivamente”, y aunque no significa que las lluvias vayan a desaparecer, el clima se verá influenciado por la fase neutral del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (Enos), desde junio y en adelante.