VIDEO | Imágenes inéditas del cruel ataque a policías con flechas en Bogotá captadas por las bodycam

Noticias RCN conoció en primicia las imágenes inéditas de lo que ocurrió ayer en la calle 26 de Bogotá, donde indígenas atacaron con flechas e hirieron a cuatro policías.

Se trata de las grabaciones de las bodycam, los equipos con los que están armados los funcionarios de la Policía que hacen parte del de reacción a los disturbios que se presentan en la capital (UNDMO).

Las imágenes de los enfrentamientos, detrás de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, muestran la frialdad, la crueldad y también la premeditación que hubo por parte de los violentos que ayer atacaron a la policía y a los uniformados con estas armas.

La investigación de la Policía señala que los trajes de los uniformados de la UNDMO, aunque están hechos de un material denominado poliamida, de alta densidad, absorben golpes que se perpetran por de objetos contundentes, pero no el tipo de armas que fueron utilizadas por los manifestantes.

Cronología de los crueles ataques con flechas en Bogotá

La tarde del viernes 17 de octubre, las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos, Bogotá fue escenario del caos.

Lo que comenzó como una manifestación, terminó en una violenta emboscada contra los uniformados del grupo especializado UNDEMO, encargados de controlar disturbios.

Noticias RCN conoció las imágenes captadas por las bodycam de los policías, grabaciones que muestran sin filtros la ferocidad de un ataque que dejó a cuatro uniformados heridos.

En la secuencia que dura 17 minutos, registrando uno de los momentos más críticos de los disturbios, la cámara de uno de los agentes registra el instante en que un grupo de manifestantes, con las caras cubiertas por pañoletas, tumba la barrera de contención.

En este punto no hay diálogo ni mediación posible. Segundos después, las piedras y objetos contundentes caen uno tras otro sobre los policías, que apenas logran cubrirse con sus escudos.

Así se alertó sobre el primer herido con flecha en Bogotá

A las 3:43 de la tarde se escucha el primer llamado de alerta. Las cámaras confirman la violencia de los manifestantes.

Flechas afiladas lanzadas directamente contra los uniformados. En las imágenes, uno de ellos las sostiene incrustadas en su propio cuerpo. Entre el humo y los gritos, sus compañeros intentaban socorrerlo. El herido fue evacuado mientras las agresiones continúan.

Minutos después, uno de los policías enfoca las armas y deja constancia de la crudeza del ataque.

Lo que debía ser una jornada de protesta, se convirtió en una agresión salvaje, donde uniformados resultaron heridos en el cumplimiento de su deber, con lesiones por arma cortopunzante artesanal.