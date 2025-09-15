CANAL RCN
Colombia

Tribunal de Cundinamarca suspende de manera provisional el nombramiento de Juan C. Florián en MinIgualdad

La decisión se tomó tras admitir una demanda que cuestiona el cumplimiento de la cuota de género en el gabinete del presidente Gustavo Petro.

Noticias RCN

septiembre 15 de 2025
03:18 p. m.
El Tribunal Superior de Cundinamarca ordenó este lunes 15 de septiembre la suspensión provisional del nombramiento de Juan Carlos Florián como ministro de la Igualdad.

La medida cautelar se da luego de que esa corporación admitiera una demanda que busca tumbar su designación al considerar que el Gobierno estaría incumpliendo con la cuota mínima de género en el gabinete ministerial.

Según el recurso, la llegada de Florián al cargo vulnera la norma que exige que al menos el 50% de los ministerios sean ocupados por mujeres, un principio que el Ejecutivo de Gustavo Petro había defendido en reiteradas ocasiones como parte de su agenda de equidad.

El decreto bajo la lupa

Con esta determinación, el tribunal suspendió de manera provisional el Decreto 0892 del 11 de agosto de 2025, mediante el cual el presidente había oficializado a Florián como titular de la cartera. El proceso judicial continuará su curso mientras se resuelve de fondo la legalidad de la designación.

La controversia surge en un momento en el que el Ministerio de la Igualdad, creado en 2022 y liderado inicialmente por la vicepresidenta Francia Márquez, enfrenta fuertes cuestionamientos por su funcionamiento y por la falta de ejecución presupuestal.

Noticia en desarrollo...

