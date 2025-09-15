CANAL RCN
Yina Calderón le pidió a Gustavo Petro la liberación de Epa Colombia: esto dijo

Por medio de sus redes sociales, Yina Calderón sorprendió a sus seguidores al pedir apoyo a su amiga, Epa Colombia.

Yina Calderón, Gustavo Petro, Epa Colombia
Foto Canal RCN- AFP

septiembre 15 de 2025
03:09 p. m.
Yina Calderón habló sobre el caso de Epa Colombia, lo cual generó varios interrogantes a sus seguidores.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Yina Calderón sobre Epa Colombia?

A través de sus redes sociales, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia se dirigió al presidente de Colombia para hacerle una petición sobre el caso de Epa Colombia.

Esa solicitud se trata de continuar pagando la condena de Epa desde la comodidad de su casa a partir de diciembre del presente año.

Según Yina, cada mes de octubre solía reunirse con su amiga para repartir dulces, pero este año no podrán hacerlo debido a la condena que ella enfrenta.

Yo sé que si el presidente Gustavo Petro nos ayuda a concederle la casa por cárcel a Epa Colombia... yo sé que se puede lograr, expresó Yina Calderón

De igual forma, resaltó que estaría dispuesta a hacer lo que fuera necesario con tal de conseguir una cita con el mandatario.

 

¿Cómo está el caso de Epa Colombia?

Actualmente, la empresaria de Keratinas se encuentra pagando su condena en la Escuela de Carabineros de la Policía, quien fue trasladada el pasado 21 de agosto del 2025.

Sus delitos se remontan en el 2019, cuando estuvo relacionada con actos vandálicos en el servicio de TransMilenio.

Además, el proceso judicial concluyó con una sentencia en su contra por perturbación del servicio de transporte público, invitación a delinquir con fines terroristas y daño en bien ajeno.

Durante el tiempo de su condena, tampoco podrá utilizar sus redes sociales, lo que significa que deberá pasar más de cinco años sin publicar contenido en ninguno de sus perfiles.

