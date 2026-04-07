Tribunal Superior de Bogotá concede libertad al exministro Ricardo Bonilla en caso UNGRD

El Tribunal Superior de Bogotá concedió la libertad al exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, quien enfrenta un proceso judicial por su presunta participación en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La decisión judicial se produce en medio de las investigaciones que buscan esclarecer el alcance de las irregularidades en la entidad y el rol de altos funcionarios en el caso.

“Este despacho, despacho 10 del Tribunal Superior de Bogotá, considera que, en efecto, está fundado el presupuesto objetivo invocado por la defensa para solicitar la libertad por vencimiento de términos del ciudadano procesado Ricardo Bonilla González”, indicó la magistrada en la tarde de este martes durante la audiencia.

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La captura de Ricardo Bonilla en diciembre de 2025

La captura del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla se produjo en la noche del jueves 18 de diciembre, en plena audiencia judicial.

Al día siguiente, viernes 19 de diciembre, las autoridades legalizaron las detenciones tanto de Bonilla como del exministro del Interior Luis Fernando Velasco, ambos señalados de tener presunta participación en el escándalo de corrupción que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

En el marco de este proceso también permanecen recluidos en centros especiales los expresidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle, así como la exalta consejera para las regiones Sandra Ortiz y el propio exministro Velasco.