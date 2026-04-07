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Exclusivo | Interpol elimina circular roja contra Carlos Ramón González

Noticias RCN conoció el documento mediante el cual Interpol anuncia la eliminación de la circular roja contra el exdirector del Dapre, debido a una restricción de información.

Noticias RCN

abril 07 de 2026
12:53 p. m.
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Interpol eliminó la circular roja contra el exdirector del Dapre y prófugo de la justicia, Carlos Ramón González, señalado por su participación en el desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.

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Noticias RCN conoció en exclusiva el oficio GS-2026-048826-DIJIN enviado a la Interpol Colombia desde la Secretaría General con una determinación contundente respecto a los datos y publicación de la circular roja contra el exfuncionario del gobierno Petro.

En consecuencia, la Comisión ha decidido que estos datos sean eliminados y la Secretaría General de Interpol ha procedido a su eliminación.

Las razones de la Interpol para eliminar la circular roja

En el documento, el organismo argumentó que, en la solicitud que hicieron las autoridades colombianas, existe información de carácter reservado respecto a González.

Debido a esto y a la incapacidad de subsanar esta restricción de la información, la Interpol decidió eliminar la circular roja, lo que le daría libertad a Carlos Ramón para desplazarse a su antojo fuera de Nicaragua.

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Resolvió que la información restringida se considera información confidencial con arreglo al derecho internacional y recordó que la Comisión está obligada a respetar las obligaciones internacionales de la organización a este respecto.

En la parte final del oficio se deja en claro que la Fiscalía puede volver a solicitar la circular roja con nuevos hechos e información relevante respecto a Carlos Ramón González.

Conforme a lo previsto por la Secretaría General de Interpol, existe la posibilidad de elevar una nueva solicitud de publicación de notificación roja, siempre que se aporten elementos materiales probatorios o información relevante relacionada con hechos nuevos que no haya sido objeto de estudio en el proceso actual.

Carlos Ramón libre para salir de Nicaragua

Con esto, el exdirector del Dapre y de la DNI, queda con total libertad de salir de Nicaragua, en donde se encuentra bajo la figura de asilado desde el año pasado.

Cabe recordar que, para la Fiscalía, Carlos Ramón fue el cerebro de una organización criminal que tuvo reuniones en la Casa de Nariño para ofrecer coimas y contratos de la UNGRD a congresistas, a cambio de acelerar y aprobar las reformas sociales del gobierno en el legislativo.

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Debido a esto, González fue imputado por los delitos de cohecho, peculado y lavado de activos.

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