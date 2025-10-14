Tribunal Superior tiene lista la decisión en segunda instancia sobre caso de Álvaro Uribe

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, a través de su Sala de Decisión Penal número 19, aprobó este martes la decisión de segunda instancia relacionada con el proceso judicial que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

De acuerdo con el comunicado oficial, la determinación fue adoptada en sesión del 14 de octubre mediante el acta número 135, con la participación de los magistrados Manuel Antonio Merchán Gutiérrez, Alexandra Ossa Sánchez y María Leonor Oviedo Pinto.

La Sala resolvió el recurso de apelación presentado tanto por la defensa, como por el Ministerio Público, en contra del fallo proferido por el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá dentro del proceso.

El Tribunal informó además que la fecha de lectura de la decisión será comunicada oportunamente a las partes e intervinientes del caso.

Cabe mencionar que el pasado 13 de agosto, la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, presentó ante el Tribunal Superior de Bogotá el recurso de apelación contra la sentencia que lo condenó a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

La decisión judicial, tomada el pasado 28 de julio por la jueza Sandra Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá. Uribe fue absuelto únicamente del cargo de soborno relacionado con el caso de Hilda Niño.

La defensa del exmandatario entregó un documento de casi mil páginas en el que argumentó supuestos errores en la sentencia y pidió la revocatoria total del fallo.

El Tribunal Superior de Bogotá tenía plazo hasta este 15 de octubre para emitir su decisión, la cual podría confirmar, modificar o anular la condena. De no hacerlo antes de esa fecha, el proceso podría prescribir.