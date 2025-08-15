CANAL RCN
Colombia

Explotación minera se suspendió en municipio de Boyacá por derechos colectivos a gozar del medio ambiente

La decisión responde a una solicitud realizada por la Procuraduría al conocer el sistema de explotación de carbón en una zona de "seguridad".

Procuraduría advierte implicaciones del decreto que prohíbe exportaciones de carbón a Israel
Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 15 de 2025
12:43 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Locales y defensores del medio ambiente celebran la decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá de suspender la explotación minera en Tópaga, atendiendo al llamado de la Procuraduría para el cese de actividades superficiales, subterráneas o de cualquier tipo en la vereda San José.

El fallo, de acuerdo con un comunicado del Ministerio público “responde a la denuncia interpuesta por la Procuraduría judicial, agraria y ambiental de Tunja que, al conocer la explotación de carbón en el sector Peña de las Águilas, inició acciones en ejercicio de su función preventiva y alertó que desde 2009 el Servicio Geológico Colombiano (SGC) había advertido sobre la inconveniencia de permitir este tipo de labor en la zona que además delimitó y nombró de seguridad”.

Paro minero levantado en Boyacá: los puntos más importantes del acuerdo
RELACIONADO

Paro minero levantado en Boyacá: los puntos más importantes del acuerdo

Pese a advertencias del SGC, actividades mineras han seguido desarrollándose en la región:

En su solicitud, la Procuraduría advirtió que en el municipio de Tópaga ni las autoridades locales, ni Corpoboyacá, ni la Agencia Nacional de Minería han tomado acciones para contrarrestar las actividades mineras en la zona.

Por tanto, y “como lo pidió el Ministerio Público, el Tribunal amparó los derechos e intereses colectivos al goce de un ambiente sano, a la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución; y a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente de remoción en masa que existe en el sector”.

Estos son los siete municipios de Antioquia donde fue prohibida la minería
RELACIONADO

Estos son los siete municipios de Antioquia donde fue prohibida la minería

¿Qué acciones se tomarán en contra de las empresas y/o mineros que incumplan la orden?

En el texto, la Procuraduría replicó las declaraciones del Tribunal de Boyacá, en las que se enlistan las sanciones que podrían enfrentar quienes hagan caso omiso de la orden:

“En la medida anunciada se advirtió a los mineros vinculados a la parte demandada, y a la comunidad en general, que la desatención a la anterior medida de suspensión de actividades representará la eventual comisión de los delitos de explotación ilícita de yacimiento minero y fraude a resolución judicial, sin perjuicio de los demás que puedan configurarse”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Miguel Uribe

El conmovedor y extenso mensaje de la hermana de Miguel Uribe tras su partida

Narcotráfico

Operativo en Rioblanco deja un muerto y media tonelada de marihuana incautada

Argentina

Al menos 87 muertos se registran en Argentina por el uso de fentanilo contaminado en clínicas y hospitales

Otras Noticias

Dane

PIB en Colombia creció 2,1% en el segundo trimestre de 2025

Durante el primer semestre del año el PIB presentó un crecimiento de 2,4%.

Alimentos

Científica revela el nombre del alimento que ayudaría a reducir los niveles altos del colesterol

La especialista reveló algunos de los efectos negativos de los alimentos ultraprocesados y opciones para reducir los riesgos.

Viral

Exparticipante de La Casa de los Famosos se rehusa a comprar camisa por su precio

Nicolás Maduro

Ecuador declaró terrorista al Cartel de los Soles de Nicolás Maduro: ¿Ayudará a las operaciones de EE. UU.?

Independiente Santa Fe

Hugo Rodallega ilusiona al hincha de Santa Fe: ¡Hay nueva fecha para su regreso!