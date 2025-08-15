Explotación minera se suspendió en municipio de Boyacá por derechos colectivos a gozar del medio ambiente

Locales y defensores del medio ambiente celebran la decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá de suspender la explotación minera en Tópaga, atendiendo al llamado de la Procuraduría para el cese de actividades superficiales, subterráneas o de cualquier tipo en la vereda San José.

El fallo, de acuerdo con un comunicado del Ministerio público “responde a la denuncia interpuesta por la Procuraduría judicial, agraria y ambiental de Tunja que, al conocer la explotación de carbón en el sector Peña de las Águilas, inició acciones en ejercicio de su función preventiva y alertó que desde 2009 el Servicio Geológico Colombiano (SGC) había advertido sobre la inconveniencia de permitir este tipo de labor en la zona que además delimitó y nombró de seguridad”.

Pese a advertencias del SGC, actividades mineras han seguido desarrollándose en la región:

En su solicitud, la Procuraduría advirtió que en el municipio de Tópaga ni las autoridades locales, ni Corpoboyacá, ni la Agencia Nacional de Minería han tomado acciones para contrarrestar las actividades mineras en la zona.

Por tanto, y “como lo pidió el Ministerio Público, el Tribunal amparó los derechos e intereses colectivos al goce de un ambiente sano, a la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución; y a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente de remoción en masa que existe en el sector”.

RELACIONADO Estos son los siete municipios de Antioquia donde fue prohibida la minería

¿Qué acciones se tomarán en contra de las empresas y/o mineros que incumplan la orden?

En el texto, la Procuraduría replicó las declaraciones del Tribunal de Boyacá, en las que se enlistan las sanciones que podrían enfrentar quienes hagan caso omiso de la orden:

“En la medida anunciada se advirtió a los mineros vinculados a la parte demandada, y a la comunidad en general, que la desatención a la anterior medida de suspensión de actividades representará la eventual comisión de los delitos de explotación ilícita de yacimiento minero y fraude a resolución judicial, sin perjuicio de los demás que puedan configurarse”.