Tumaco recibe el onceavo cargamento de combustible de EE. UU. para abastecer el suroccidente

130.000 barriles de combustible llegaron desde Houston lo que posiciona al puerto nariñense como pieza clave del abastecimiento nacional.

Tumaco recibe nuevo cargamento de combustible de EE. UU. para abastecer el suroccidente colombiano
Foto: Petrodecol

octubre 27 de 2025
03:35 p. m.
Tumaco continúa consolidándose como un nodo estratégico para la seguridad energética del Pacífico colombiano. En las últimas horas, el puerto nariñense recibió 45.000 barriles de combustible como parte de la onceava importación realizada por Petrodecol en 2025.

Se trata de una operación que forma parte del plan de abastecimiento diseñado para garantizar el suministro de gasolina y diésel en el suroccidente del país.

Esta operación responde a una estrategia logística mixta que combina una ruta convencional desde Houston con una ruta complementaria que parte de la refinería de Talara, en Perú.

Ambas fuentes permiten cumplir con los inventarios exigidos por el Plan de Abastecimiento del Ministerio de Minas, asegurando la estabilidad del suministro en departamentos como Nariño, Cauca y Putumayo.

130.000 barriles de combustible llegaron de EE. UU. a Tumaco

El buquetanque Willard, proveniente de Houston, Estados Unidos, arribó inicialmente al Puerto de Buenaventura con un cargamento total de 130.000 barriles de gasolina motor. De estos, 90.000 fueron descargados en la terminal marítima de Petrodecol en ese puerto.

Luego, mediante una operación de cabotaje, el buque se dirigió hacia Tumaco, donde se llevó a cabo la entrega de 30.000 barriles adicionales de gasolina.

A este volumen se sumaron 15.000 barriles de diésel suministrados por Ecopetrol, lo que elevó a 45.000 barriles el total de combustible recibido en el puerto nariñense durante la jornada.

Actualmente, la planta de Petrodecol en Tumaco despacha aproximadamente 235.000 galones diarios entre gasolina y diésel. Esto equivale al movimiento diario de entre 40 y 50 vehículos cisterna que abastecen de manera continua las zonas 1, 2 y 3 del departamento, garantizando que el combustible llegue a ciudades intermedias, áreas rurales y corredores económicos con alto flujo de transporte terrestre y marítimo.

Guillermo Londoño, gerente general de la Sociedad Portuaria Regional Tumaco Pacific Port, explicó que "la ruta convencional más una ruta de apoyo desde la refinería de Talara en Perú nos han permitido garantizar el inventario que obliga el plan de abastecimiento y la seguridad energética del departamento”.

Importación de combustible de EE. UU. garantiza abastecimiento en el suroccidente

La gerencia general del Puerto de Tumaco destacó que este tipo de operaciones son el resultado de una articulación permanente con entidades del sector energético y autoridades nacionales.

Estas operaciones representan un esfuerzo coordinado para asegurar el suministro en una región con desafíos logísticos significativos. Hemos realizado inversiones en tecnología para optimizar los procesos de cargue y descargue, incrementando la eficiencia y trazabilidad de nuestras operaciones.

Además del impacto inmediato en el abastecimiento, Petrodecol anunció una nueva fase de expansión que contempla el aumento de su capacidad de almacenamiento en Tumaco.

Este proyecto busca atender con mayor agilidad la demanda creciente del suroccidente colombiano y responder de manera más oportuna ante eventuales contingencias en las cadenas de suministro internacionales.

La ampliación de la infraestructura implicará mejoras en los procesos operativos, mayor capacidad de respuesta en temporadas de alta demanda y el fortalecimiento del rol del Puerto de Tumaco como uno de los pilares energéticos del Pacífico colombiano.

