CANAL RCN
Colombia

Masajista en Santa Marta habría tocado de manera indebida a turista holandesa

La extranjera se encuentra internada en una clínica en la que recibe atención psicológica y le fueron practicadas una serie de pruebas.

Foto: Freepik

Noticias RCN

agosto 08 de 2025
01:39 p. m.
Un espacio que debía ser de calma y relajación terminó convirtiéndose en una pesadilla para una turista holandesa que se hospedaba en un hostal del corregimiento de Minca, en Santa Marta.

Según informó en una denuncia tomada por la Unidad de Delitos Sexuales de la Policía Metropolitana y la Fiscalía local, se sintió segura al contratar el servicio ya que el masajista se encontraba recomendado por el hostal.

En medio de la sesión, el hombre empezó a acercarse a sus partes íntimas e, incluso, de acuerdo con su relato, llegó a pasarle la lengua por encima; lo que, la obligó a salir corriendo de la sala de masajes.

Hostal no activó un protocolo ni ayudó a la víctima a interponer una denuncia

Aun en toalla e inmersa en un estado de shock que la obligó a internarse en la clínica Perfect Body de Santa Marta, para recibir acompañamiento psicológico, la extranjera se quejó en la recepción, pero no la ayudaron a colocar la denuncia ni actuaron en contra del agresor.

Confundida e inconforme con el protocolo del hostal en casos de abuso, se puso en contacto con las autoridades de Santa Marta y expuso el caso, en compañía de su esposo.

En Minca piden que se investigue lo ocurrido y se tomen medidas para evitar estos casos

Desde la clínica, en donde le practicaron una serie de pruebas para buscar signos de agresión sexual, la extranjera hizo un llamado a verificar el personal de hostales y otros lugares turísticos en Minca para garantizar un ambiente seguro en la temporada de vacaciones.

Un llamado al que fueron sumándose los mismos operadores de la zona, que se mostraron preocupados por la salud de la mujer y la imagen del corregimiento, luego de que se relacionara a uno de sus trabajadores del sector turismo con el delito de acceso carnal abusivo, mientras prestaba un servicio.

