CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO | Ambulancia fue atacada a balazos por sicarios en Ricaurte: su ocupante falleció

El vehículo quedó inutilizado y la población se quedó sin ambulancia.

Noticias RCN

agosto 20 de 2025
08:47 a. m.
En el municipio de Ricaurte, Nariño, una misión médica fue atacada a disparos mientras trasladaba a un líder indígena que había resultado herido en un atentado ocurrido dentro de un asadero.

El hecho fue catalogado por las autoridades como un ataque que viola gravemente el derecho internacional humanitario.

Ataque sicarial en Ricaurte dejó un muerto y un herido

El primer ataque ocurrió en un asadero de Ricaurte, donde hombres armados irrumpieron y dispararon contra dos personas.

Una de ellas murió de inmediato en el lugar, mientras que la otra víctima, un líder indígena, quedó gravemente herido.

De inmediato, fue trasladado en la ambulancia del municipio con rumbo a la ciudad de Pasto para recibir atención médica especializada.

Sin embargo, en medio del recorrido, el vehículo de misión médica fue interceptado y atacado a tiros por desconocidos que abrieron fuego indiscriminadamente contra la ambulancia.

Ambulancia fue atacada a balazos para rematar a su víctima

Tras el violento ataque, el personal de salud milagrosamente salió ileso, pero como saldo si quedó la muerte del líder indígena, quien no resistió la gravedad de las heridas.

La ambulancia, por su parte, recibió varios impactos de bala que la dejaron completamente averiada e inutilizada, dejando a toda la comunidad de Ricaurte sin el único vehículo disponible para emergencias.

El comandante operativo de seguridad en Nariño, Fabián Mauricio Chaparro, se pronunció al respecto:

Rechazamos y condenamos de manera categórica los hechos ocurridos en el municipio de Ricaurte. Este acto constituyó una grave violación al derecho internacional humanitario, por lo cual se presentaron las respectivas denuncias ante los centros competentes.

