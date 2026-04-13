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Se cumple un año desde que Tatiana Hernández desapareció en Cartagena: su familia sigue sin respuestas

A falta de respuestas por parte de la Fiscalía, la familia de Tatiana Hernández habilitó un sitio web para recolectar sus propias pesquisas.

Noticias RCN

abril 13 de 2026
01:38 p. m.
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365 días han transcurrido desde la desaparición de Tatiana Hernández, estudiante de medicina, en Cartagena.

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La joven salió de sus prácticas universitarias en el Hospital Naval el 13 de abril de 2024 y fue vista por última vez en los Espolones, en la avenida Santander, mientras observaba el atardecer frente al mar.

Una grabación hecha por un turista constituye la última vez que se le vio con vida. Desde entonces, las únicas evidencias halladas han sido un celular y sandalias, sin que las investigaciones arrojen resultados concretos.

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La familia Hernández-Díaz regresó a Cartagena para exigir respuestas que consideran insuficientes. "A ellos se les contamina la investigación si nos dan alguna información adelantada, entonces por eso creo que no nos han querido dar ningún dato", expresó Lucy Díaz, su madre.

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La madre de Tatiana, por su parte, reveló que ha emprendido sus propias pesquisas a través de la página web www.buscamosatatiana.com

"Es información anónima que yo directamente estoy revisando un correo, no lo estoy compartiendo con las autoridades y estoy haciendo mis propias investigaciones", agregó Díaz.

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Pese al dolor acumulado, asegura que no pierde la esperanza de encontrar a su hija con vida.

Hipótesis descartadas y memoria viva

Los familiares cuestionan que algunas hipótesis sobre el paradero de la joven habrían sido descartadas sin sustento suficiente y denuncian que existen "datos, detalles clave que no fueron tenidos en cuenta" en el proceso investigativo.

"Tú sabes que tu familia no va a desfallecer. Aquí estamos y con los brazos abiertos te vamos a recibir", dijo a Noticias RCN la madre de la joven.

Para conmemorar el primer año de la desaparición, familiares y ciudadanos caminarán desde los Espolones hasta el Hospital Naval, donde realizarán una oración colectiva en memoria de la estudiante y en exigencia de verdad y justicia.

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