¡Atención! Cuenta falsa de TuBoleta en Facebook está engañando a fanáticos con entradas a conciertos

Una seria denuncia se hizo pública a través de redes sociales alertando a los usuarios sobre una cuenta falsa de la plataforma TuBoleta que estaría estafando a los fanáticos del grupo AlcolirykoZ ofreciendo boletas falsas para su concierto del próximo 11 de diciembre de 2026 en el daviARENA de Medellín.

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La cuenta oficial de TuBoleta en X, así como la cuenta especializada en información de conciertos MUSICTRENDS Colombia, hicieron la denuncia e informaron que la empresa no vende boletería a través de WhatsApp o chats no autorizados e invitan a comprar únicamente por la página web de TuBoleta, donde el proceso será 100% seguro.

Cuenta falsa de TuBoleta en Facebook está engañando a fanáticos con entradas para AlcolirykoZ

En el video compartido junto con la denuncia se ve que el perfil falso usa el nombre de 'Tuboleta Colombia' y una foto de perfil usando el logo oficial de la compañía; sin embargo, el logo no es el mismo que usa la cuenta oficial que, además, está verificada, y es el único canal autorizado en Facebook para vender boletería.

En la estafa, la cuenta pública información exacta sobre el concierto y al final invita a los interesados a ingresar a un link para hacer la compra de la boleta, lo que podría significar un grave error, ya que con solo dar click, podrían obtener información privada de cuentas bancarias y robar su dinero, así como datos de identidad.

La invitación es a denunciar esta cuenta para que más personas inocentes no caigan en la estafa y la compra de boletería se convierta en un dolor de cabeza.

¿Qué hacer si da click en un link sospechoso?

Según cuentas expertas en informática y ciberseguridad, el primer paso en caso de abrir un link sospechoso es apagar el WiFi o los datos móviles del celular para evitar que se conecten a su misma red; luego aconsejan cambiar todas las contraseñas y hacer copias de seguridad de los archivos en caso de que sean borrados o eliminados.

En último caso, podría recurrir a restablecer el celular a la configuración de fábrica, no sin antes haber hecho las copias de seguridad.