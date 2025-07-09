CANAL RCN
Colombia

Tragedia en Santander: un niño entre los cuatro muertos en vehículo arrastrado por una quebrada

La creciente súbita de una quebrada entre los municipios Galán y Palmar causó la muerte a cuatro de las cinco personas que se movilizaban en el vehículo arrastrado por la corriente.

Foto: suministrada a Noticias RCN.

Noticias RCN

septiembre 07 de 2025
08:05 a. m.
La creciente súbita de una quebrada en el municipio Galán, en límites con Palmar, en Santander, arrastró un vehículo en el que se movilizaban cinco personas, de las que cuatro fueron halladas sin vida.

Entre las víctimas de este trágico hecho se encuentra un niño de ocho años. Asimismo, se adelantan los operativos de búsqueda de un hombre de 47 años que se encuentra desaparecido.

Los hechos habrían ocurrido sobre las 5:00 de la tarde del sábado 6 de septiembre en medio de un intenso aguacero.

Hallan cuatro cuerpos de los ocupantes del vehículo, entre ellos un niño

Este trágico accidente ocasionado por la creciente de la quebrada La Oroco acabó con la vida de cuatro de los cinco ocupantes del vehículo que fue arrastrado por la corriente de agua.

En las labores de búsqueda fueron hallados los cuerpos de cuatro personas, entre ellas un niño de ocho años. En este momento, se adelantan las labores de extracción de los cadáveres que fueron identificados como:

  • Orfidia León: 46 años
  • James afanador: 8 años
  • Clemencia Reyes: 47 años
  • Pastora Olarte: 42 años

Asimismo, continúa el operativo de búsqueda de un hombre de 47 identificado como Arnulfo Torres, quien sigue desaparecido, pero las condiciones de la quebrada no han permitido avanzar.

Alcaldesa de Galán asegura que había advertido el riesgo de una tragedia

Sofía Medina, la alcaldesa del municipio Galán, se refirió a la tragedia y confirmó la muerte de un niño y tres adultos. “Ya encontramos cuatro cuerpos, entre los que hay un menor de edad. Un hombre sigue desaparecido por la dificultad que hay en la ribera de la quebrada.

“Los ocupantes del vehículo se trasladaban desde el municipio de Socorro a Galán. Es lamentables las pérdidas de estas familias que sufrieron este grave accidente en la quebrada La Oroco, en el municipio Palmar”, dijo.

Anteriormente había hecho un llamado de acompañamiento por las avalanchas en este sector que es la única vía de acceso.

