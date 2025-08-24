Tragedia aérea en Mitú deja cuatro muertos durante misión médica

Colombia se encuentra de luto luego de que una avioneta que cumplía una misión médica se estrellara en la selva de Mitú, Vaupés, cobrando la vida de las cuatro personas que iban a bordo.

El hecho ocurrió cuando la aeronave, de matrícula HK1833 y perteneciente a la empresa SAE, regresaba a Villavicencio tras recoger a una paciente en una comunidad de difícil acceso.

Entre las víctimas se encuentran el piloto Jorge Moreno, el médico Javier Gómez, la paciente Luz Milena Londoño —quien se encontraba en estado de embarazo— y su acompañante. Todos perdieron la vida en el siniestro.

¿Qué dicen las autoridades sobre el siniestro?

La información fue confirmada por Jorge Díaz, director de la Defensa Civil seccional Meta, que entregó detalles adicionales sobre el itinerario de la aeronave: “(La avioneta) salió de la ciudad de Villavicencio, con el piloto y un médico a recoger un paciente en la comunidad de Trinidad del Tiquié en Vaupés. Al regreso, una vez recogieron el paciente, la aeronave presenta fallas y al parecer trata de aterrizar en una comunidad indígena que se llama Belén de Inambú”.

De otro lado, la Aeronáutica Civil expresó sus condolencias con las familias y allegados a las víctimas: “Con dolor, la Aeronáutica Civil confirma el fallecimiento de los cuatro ocupantes. La entidad extiende sus más sentidas condolencias a sus familias”. Además, informó que la Dirección Técnica de Investigación de la entidad ya adelanta las diligencias para establecer las causas del accidente.

Otro accidente aéreo se registró hace tan solo unos días:

Este caso lamentable se suma a otro incidente aéreo ocurrido recientemente en Medellín. Ocurrió el pasado 15 de agosto, cuando una aeronave liviana cayó en un parque del sector Laureles, en la comuna 11. El avión, que volaba entre Tolú y el aeropuerto Olaya Herrera, de Medellín, sufrió un accidente que dejó a dos personas heridas: un piloto de 50 años y su pasajera de 61.

Aunque el impacto se sintió con fuerte, la densa vegetación del parque ayudó a amortiguar la caída. Según reportes médicos, la mujer fue internada en la UCI de la Clínica CES, donde su estado de salud continúa siendo evaluado. El piloto, en cambio, fue trasladado a la Clínica Las Américas, para ser tratado por un trauma craneal y lesiones en el pecho.