Aumentan las recompensas contra los cabecillas del Clan del Golfo, ELN y las Farc

El ministro de Defensa anunció un fuerte despliegue militar para combatir los hechos terroristas presentados en el Bajo Cauca Antioqueño y sur de Bolívar.

septiembre 27 de 2025
04:00 p. m.
Los hechos terroristas no merman en el Bajo Cauca Antioqueño y sur de Bolívar, pues el recrudecimiento de la violencia ha puesto en vilo la seguridad de los habitantes del departamento.

Por esto, el ministro de Defensa anunció el fuerte despliegue militar que busca el fortalecimiento de nuevas capacidades en estas zonas.

¿Qué está ocurriendo en el Bajo Cauca y sur de Bolívar?

En las últimas semanas se han registrado graves hechos terroristas que han azotado al departamento de Antioquia por lo que Pedro Sánchez, ministro de Defensa, anunció una serie de medidas que harán parte del fuerte despliegue con las que buscan combatir estos actos violentos.

¿Cuáles son las nuevas medidas?

Según Pedro Sánchez, se aumentarán las recompensas para dar con los tres principales cabecillas del Clan del Golfo, ELN y las disidencias de las Farc, quienes son señalados como los responsables de los actos terroristas presentados en estas zonas.

Se trata de alias Pinky, cabecilla del Clan del Golfo, alias Pantera, del ELN y alias Chero de las disidencias de las Farc. Las autoridades anunciaron una recompensa de más de tres mil seiscientos cuarenta millones de pesos para quien ayude a dar con el paradero de estos sujetos.

“A final de este año llegarán más hombres, no solo para el nordeste, sino también para el Bajo Cauca porque lo que hagamos en una región afecta a la otra. También al sur de Bolívar, siete pelotones más para completar una capacidad aún más contundente en esa región”, explicó Pedro Sánchez.

Así mismo, se enviarán diez unidades especializadas del GAULA de la Policía para combatir la extorsión y crearán una aplicación móvil para que las personas puedan reportar, de manera automática, las denuncias.

Finalmente, anunciaron que llegarán tres unidades investigativas expertas en inteligencia para operar en algunos municipios priorizados en el departamento de Antioquia.

