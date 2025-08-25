¿Hay alerta por ciclón tropical en el Caribe? Esto informó la UNGRD

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó horas atrás que, partiendo de los análisis de la Mesa Técnica de Alerta por Ciclones Tropicales (MTACT), había riesgo de ciclón tropical.

Si bien la probabilidad de desarrollo de este fenómeno se había reducido, la entidad señaló que no había por qué bajar la guardia. En ese orden de ideas, emitió la vigilancia en el Caribe e indicó que el ciclón podría presentarse entre tres a cinco días.

Fin a la alerta de ciclón tropical

Los departamentos de La Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia y el archipiélago de San Andrés y Providencia estuvieron incluidos en la alerta. Sin embargo, con el paso de las horas, el monitoreo arrojó resultados positivos, lo cual cambió los pronósticos anteriores.

Al final, la onda tropical dejó de tener probabilidades de convertirse en ciclón tropical. En ese orden de ideas, se levantó la alerta para todos los departamentos, aunque la UNGRD insistió en estar pendiente de la información oficial en caso de que se emitan nuevas alertas.

Cabe recordar que entre el 1 de junio y el 30 de noviembre se desarrolla la temporada de ciclones tropicales, los cuales se originan por los aumentos en los vientos y otros factores meteorológicos.

Temporada de ciclones tropicales en la región

La presencia de ciclones tropicales conlleva otras variables en el ambiente, como lo son lluvias intensas, vientos u oleajes fuertes, la marea de la tormenta, inundaciones, deslizamientos, avenidas torrenciales y tornados.

¿Por qué la temporada está presente en ese periodo? El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) explica que se da por causa de los ciclones tropicales ocurridos en esas fechas en el océano Atlántico, mar Caribe y golfo de México.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos pronostica que este año hará 19 tormentas tropicales, 10 huracanes y cinco huracanes mayores.