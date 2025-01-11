CANAL RCN
Él era el joven de la Universidad de Los Andes asesinado en la noche de Halloween

Consternación en Bogotá por el asesinato del joven universitario de la universidad de Los Andes en la noche de Halloween. ¿Quién era?

Jaime Esteban Moreno Jaramillo estudiante universidad de Los Andes asesinado en Halloween
Fotos: Policía Nacional y archivo Noticias RCN

Noticias RCN

noviembre 01 de 2025
09:55 a. m.
Una trágica noticia enluta a Bogotá y al país. Las autoridades confirmaron la identidad del joven de la Universidad de Los Andes asesinado en la noche de Halloween, hecho ocurrido en el sector de Barrios Unidos.

Según los reportes oficiales de la Policía, el ataque ocurrió en la madrugada del 31 de octubre, a las afueras de un establecimiento nocturno.

Testigos relataron que Jaime Esteban Moreno Jaramillo se vio envuelto en una discusión con tres personas, un hombre y dos mujeres extranjeras que, minutos después, lo golpearon brutalmente.

¿Quién era Jaime Esteban Moreno Jaramillo?

Jaime Esteban Moreno Jaramillo tenía 20 años y era estudiante de séptimo semestre de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes. El joven fue trasladado al Hospital Simón Bolívar con un trauma craneoencefálico severo.

Según mencionó la Subred Norte, "el paciente fue ingresado al servicio de neurocirugía y posterior atendido en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde recibe atención interdisciplinaria especializada. Durante su estancia en UCI el paciente entra en paro cardiorespiratorio y pese a las maniobras de reanimación realizada por el personal asistencial, se declara fallecido"

Un docente de Moreno Jaramillo lo describió como un joven ejemplar, apasionado por la ingeniería y comprometido con su futuro:

Haber sido profesor de una persona tan maravillosa como Jaime Esteban Moreno Jaramillo y haber contribuido en su formación siempre fue para mí motivo de inmenso orgullo

De acuerdo con el teniente coronel Jorge Ariza, oficial de Guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, las autoridades fueron alertadas en horas de la madrugada sobre una persona herida en la calle 64, donde encontraron al joven tendido en la vía pública con graves lesiones en su cuerpo.

"En ese lugar se encuentra un testigo el cual nos la presunta acción de tres personas, las cuales de manera inmediata la zona de atención logra la captura de ellas. Entre ellos están dos mujeres de nacionalidad extranjera y un ciudadano. Esas personas son puestas a disposición ante la autoridad competente por el delito de lesiones personales en su momento", mencionó Jorge Ariza, oficial de Guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá.

