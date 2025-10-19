Bogotá habilitará más de 130 puntos para vacunar gratis a perros y gatos contra la rabia: ¿dónde y cuándo?
La meta es inmunizar a más de 27.000 animales de compañía.
Noticias RCN
04:43 p. m.
Con el objetivo de fortalecer la prevención y el bienestar animal, la Secretaría de Salud llevará a cabo la Jornada Distrital de Vacunación contra la Rabia para perros y gatos en toda Bogotá.
La iniciativa busca proteger la salud de los animales de compañía y evitar el contagio de esta enfermedad mortal pero prevenible.
¿Dónde y cuándo será la jornada de vacunación gratis para perros y gatos?
La jornada se realizará el domingo 19 de octubre, entre las 9:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, con más de 130 puntos habilitados en toda la ciudad.
La meta, según informó la entidad, es vacunar gratuitamente a más de 27.000 perros y gatos, bajo estrictos estándares de seguridad y cuidado.
Los puntos de atención estarán ubicados en diferentes localidades y podrán ser consultados en el portal oficial de la Secretaría Distrital de Salud: www.saludcapital.gov.co.
¿Por qué es importante vacunar a su mascota contra la rabia?
Diana Walteros, subdirectora de Vigilancia en Salud Pública, mencionó:
Vacunar es un acto de amor, responsabilidad y protección para toda la familia. La rabia es una enfermedad mortal, pero prevenible si vacunamos a nuestros perros y gatos cada año.
Entre enero y agosto de 2025, la Secretaría ha logrado vacunar 454.578 animales, de los cuales 241.384 son perros y 213.194 gatos, lo que representa un aumento del 18,44 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Las localidades con mayor número de animales inmunizados han sido Suba (68.319), Ciudad Bolívar (56.912), Kennedy (56.058) y Bosa (49.931).
Requisitos para la vacunación
- Los animales deben tener más de tres meses de edad.
- No deben presentar síntomas de enfermedad como fiebre, vómito o diarrea.
- Las hembras no deben estar en gestación.
- No deben haber recibido la vacuna contra la rabia en el último año.
- Se recomienda llevar el carné de vacunación para el registro correspondiente.