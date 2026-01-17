VIDEO | Vagones de un tren en Duitama provocaron aparatoso accidente que dejó una mujer embarazada muerta

Este sábado 17 de enero ocurrió un fatal accidente de tránsito en Duitama, Boyacá. La información preliminar de las autoridades apunta a que hubo desacople de dos vagones de un tren de FerroBelen, lo cual hizo que uno colisionara con un vehículo en la plaza de mercado.

El desplazamiento de los vagones llegó a otro punto del municipio, cerca de la glorieta del hospital, colisionando con otro carro en el que se movilizaban una embarazada y un menor de edad. La mujer y el bebé fallecieron, mientras que el niño fue llevado a un centro médico. Dos adultos de 34 años también quedaron lesionados.

Revelan quién era la mujer embarazada

Las cámaras registraron el momento exacto en el que se presentó el colapso del tren. Las imágenes son impresionantes y generan consternación en el municipio. La FM reveló la identidad de la mujer fallecida: Jessica Milena Guimbel Barbosa, de 26 años.

“Los vagones se fueron hacia el sector de Higueras y en ese recorrido uno de los vagones impacta un vehículo. Lastimosamente, en el cruce del hospital, en la glorieta, un vagón alcanza a colisionar en la parte derecha un vehículo particular que tenía tres ocupantes, de los cuales una fallece”, explicó Thomas Cerón, presidente de la Defensa Civil de Duitama en diálogo con La FM.

Autoridades toman medidas

Por su parte, la Alcaldía del municipio lamentó lo ocurrido: “Seguiremos actuando con responsabilidad, articulación institucional y compromiso con la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos”.

La primera medida que se tomó fue reunirse con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Consorcio FerroBelen, organismos de socorro, bomberos y Gestión de Riesgo.

“Adelanta acciones correspondientes para el esclarecimiento de los hechos, incluyendo la revisión de cámaras de seguridad y la realización de una mesa de trabajo interinstitucional con todos los entes competentes”, precisó la administración local.