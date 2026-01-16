Esta es la eventual condena que podría pagar el conductor que provocó el trágico accidente en la Av. 68

Una pareja de adultos mayores que llevaba 40 años de casada falleció este jueves 15 de enero en Bogotá cuando el conductor de una camioneta que perseguía a ladrones en moto los impactó por detrás en la Avenida 68 con Calle 72.

Santiago Rodríguez Montero y Clara Lucía León Bernal, de 67 años, se dirigían a una cita médica cuando ocurrió el trágico accidente.

El conductor de la camioneta, víctima del atraco y quien ocasionó después este choque múltiple donde murió la pareja, está libre, pero sigue vinculado al proceso.

El abogado penalista Francisco Bernate conversó con Noticias RCN y explicó el panorama que podría enfrentar el conductor de la camioneta que provocó el accidente que dejó tres muertos.

¿Deberá responder ante la justicia el conductor que provocó el trágico accidente?

“La situación de los dos adultos mayores, quienes fueron embestidos y que perdieron la vida, en mi criterio, estamos frente a dos homicidios cometidos a título de dolo eventual, por lo cuanto el ciudadano asume de manera consciente, voluntaria y deliberada un riesgo, dejando la muerte de estas personas libradas al azar”, indicó.

Esto le significaría penas de entre 17 y 33 años de prisión, de manera que la Fiscalía debe actuar de todos los extremos y enviar un mensaje claro respecto de la denominada auto justicia.

Noticias RCN conoció que a pesar de que murieron tres personas: la pareja de casados y uno de los presuntos delincuentes, el conductor de la camioneta quedó libre, aunque vinculado a la investigación del caso.

Así fue el trágico accidente que dejó tres muertos en la Av. 68

Todo comenzó cuando un cliente de un restaurante al salir y abordar su camioneta, ladrones en moto llegan, lo roban y decide perseguirlos a alta velocidad. Los alcanzó y los chocó en la 68 con 72.

La moto quedó incrustada en el carro de Santiago, los ladrones en el piso, pero el carro de la pareja con un desenlace fatal. Doris León, hermana de la víctima, habló del doloroso caso:

Eran una familia increíble, uno quiere justicia y es anti también, también su familia. Todo es que hemos dicho una cosa tan absurda que como que va, no la creemos.

“Uno no puede tomarse la ley por las manos, no medir las consecuencias, entiendo que ese señor que persiguió a los ladrones iba con su esposa, sus hijos y no medir los riesgos que puso y miren lo que terminó”, dijo.

En el carro falleció Santiago y aunque intentaron salvarla, su esposa murió camino al hospital.

Mi hermana toda la vida trabajó ayudando a la gente, trabajó con los niños de la calle y ya estaba pensionada, mi cuñado, el ingeniero.