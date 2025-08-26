Rectora del colegio de Valeria Afanador señaló a un extrabajador y no se lo dijo a la Fiscalía

Valeria Afanador es la niña de 10 años desaparecida en su propio colegio en Cajicá, en Cundinamarca, a las 10:40 de la mañana, del pasado 12 de agosto.

Tras completarse dos semanas de búsqueda, las autoridades señalan que es poco probable que la menor haya caído al río Frío, cercano al perímetro del plantel. Esta sería la primera hipótesis en descartarse por las autoridades, quienes consideran que podría tratarse de un caso de desaparición forzada.

En las últimas horas, Julián Quintana, abogado de la familia Afanador, reveló un video en el que, en una reunión de padres, tras confirmarse la desaparición de la niña con síndrome de Down, aseguró que un extrabajador de la institución podría estar detrás del caso y, al parecer, se lo habría ocultado a la Fiscalía:

¿Quién lo hizo? Una persona que odia al colegio, un extrabajador.

¿Por qué la rectora del colegio no le dijo a la Fiscalía del extrabajador que acusó?

El abogado Quintana cuestionó duramente que la rectora del colegio, Sonia Ochoa, presuntamente ocultara dicha información a la Fiscalía:

El día de ayer pudimos tener acceso a un video de una reunión de padres de familia donde la rectora Sonia Ochoa atribuye el hecho posiblemente a un extrabajador del colegio que tenía una enemistad, un tercero.

“Lo que causa sorpresa es que este hecho no fue contado en su momento a las autoridades. Por eso le hemos pedido a la Fiscalía que se aclare esta información y que nos cuente la rectora quién es esta persona, quién es este supuesto enemigo de la institución y por qué le quería hacer daño”, indicó Quintana.

La familia Afanador pide explicaciones a la rectora sobre su versión del caso y que entregue información sobre el extrabajador del colegio a quien señaló de la desaparición de la niña y de querer hacerle daño a ella, quien, según sus propias palabras, sería víctima en el caso.

Explicó que “en el lugar donde desapareció Valeria no existe una sola pista, como si hubiera sido un rapto quirúrgico. Impecable”.

Denuncian alteración de la zona del colegio donde habría desaparecido Valeria Afanador

Asimismo, el abogado se refirió a la presunta alteración de las rejas donde posiblemente pudo ser raptada la menor:

“El lugar más importante que hoy existe del delito, desde el punto de vista de la investigación, es el lugar donde desapareció Valeria, que es precisamente en la reja de Eugenias Natural y la reja metálica, que había unos huecos profundos por donde o pudo salir o fue sustraída”.

Cuando hicimos la inspección con el equipo de investigadores privados nos dimos cuenta de que el lugar había sido totalmente manipulado. Se hicieron rellenos, se pusieron rejas de refuerzo y eso le hace mucho daño a la investigación y deja mucho que pensar.

De acuerdo con Quintana, “es necesario poner mucha más gente, analizar los vídeos, también el análisis de redes sociales, análisis de comunicaciones, de antenas, triangulación, también verificación de versiones”.