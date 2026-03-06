CANAL RCN
Hombre irrumpió en la casa de su ex para intimidarla y amenazarla frente a una niña: fue capturado en Medellín

Los videos amenazantes del agresor comenzaron a circular en redes sociales, pero fueron editados para proteger la identidad de la víctima.

marzo 06 de 2026
01:58 p. m.
Un grave caso de violencia intrafamiliar se registró en Medellín luego de que comenzaran a circular en redes sociales varios videos en los que se observa a un hombre intimidando a una mujer dentro de una vivienda.

Las imágenes, que fueron editadas para proteger la identidad de la víctima, muestran el momento en el que el presunto agresor amenaza a la mujer. De acuerdo con la información conocida hasta ahora, el responsable sería el exesposo de la víctima.

Además, se supo que la víctima es una mujer de aproximadamente 30 años y que el episodio ocurrió en presencia de una niña pequeña.

Capturan a hombre que llegaba a la vivienda de su exesposa para amenazarla en Medellín

Según la información conocida hasta el momento, el hombre llegó hasta la vivienda donde se encontraba la mujer y comenzó a intimidarla. La situación ocurrió delante de una menor de edad que estaba en el lugar.

En medio de la tensión, la mujer logró comunicarse con el cuadrante de la Policía para pedir ayuda.

Tras recibir la alerta, los uniformados reaccionaron de inmediato y se desplazaron hasta la vivienda. Una vez en el lugar, lograron capturar al presunto responsable.

El procedimiento permitió poner fin a la situación de intimidación y trasladar al hombre para que responda ante las autoridades.

¿Qué se sabe de la mujer que era intimidada por su exesposo en su propia casa en Medellín?

Después de lo ocurrido, la mujer comenzó a recibir atención institucional debido a la gravedad del caso.

Desde la Secretaría de las Mujeres de Medellín informaron que se activó el acompañamiento para la víctima, tanto en el ámbito psicológico como en el jurídico.

La secretaria de las Mujeres de Medellín, Valeria Molina, explicó el apoyo que está recibiendo la mujer tras los hechos.

La estamos acompañando psicológica y jurídicamente y la vamos a acompañar no solamente pues durante estos primeros días sino que cuando hay este tipo de casos tan graves la acompañamos con el mecanismo de defensa técnica que son abogadas especialistas en violencias de género.

Las autoridades insistieron en la importancia de denunciar este tipo de situaciones para que se puedan activar los protocolos de protección y atención.

También recordaron que en Medellín existe la línea 123 Mujer, habilitada para reportar casos de violencia de género. La denuncia puede ser realizada por la víctima, pero también por vecinos, familiares o cualquier persona que conozca una situación de riesgo.

