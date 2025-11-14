Dos personas muertas tras balacera en una heladería al norte de Cali
La víctima principal alcanzó a percatarse de la intención de los atacantes e intentó ocultarse detrás del mostrador.
Noticias RCN
04:32 p. m.
Un nuevo hecho de violencia sacudió este viernes 14 de noviembre al barrio Santa Mónica Residencial, en el norte de Cali.
Cerca del mediodía, dos presuntos sicarios ingresaron a una reconocida heladería del sector y abrieron fuego contra uno de los clientes, generando caos y terror entre quienes se encontraban en el lugar.
Según el reporte preliminar de la Policía Metropolitana, el ataque dejó como saldo dos personas muertas: el hombre que era el objetivo de los agresores y una trabajadora del establecimiento que quedó atrapada en medio de la balacera.
Pánico en un sector exclusivo de Cali
De acuerdo con las autoridades, la víctima principal alcanzó a percatarse de la intención de los atacantes e intentó ocultarse detrás del mostrador. Sin embargo, los sicarios dispararon de manera indiscriminada, provocando pánico entre clientes y empleados.
El hecho ha generado preocupación en la comunidad, pues se trata de un sector residencial y comercial considerado exclusivo en la capital del Valle del Cauca. Los uniformados permanecen en la zona para garantizar seguridad y evitar nuevos incidentes.
Policía avanza en investigaciones para esclarecer el doble homicidio
La Policía confirmó que se adelantan labores de verificación, recolección de testimonios y análisis de cámaras de seguridad con el fin de identificar a los responsables del ataque.
El doble homicidio se suma a la lista de hechos violentos que han impactado a Cali en las últimas semanas, lo que refuerza la necesidad de medidas contundentes contra el sicariato en la ciudad.