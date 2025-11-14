Dos personas muertas tras balacera en una heladería al norte de Cali

Un nuevo hecho de violencia sacudió este viernes 14 de noviembre al barrio Santa Mónica Residencial, en el norte de Cali.

Cerca del mediodía, dos presuntos sicarios ingresaron a una reconocida heladería del sector y abrieron fuego contra uno de los clientes, generando caos y terror entre quienes se encontraban en el lugar.

Según el reporte preliminar de la Policía Metropolitana, el ataque dejó como saldo dos personas muertas: el hombre que era el objetivo de los agresores y una trabajadora del establecimiento que quedó atrapada en medio de la balacera.

Pánico en un sector exclusivo de Cali

De acuerdo con las autoridades, la víctima principal alcanzó a percatarse de la intención de los atacantes e intentó ocultarse detrás del mostrador. Sin embargo, los sicarios dispararon de manera indiscriminada, provocando pánico entre clientes y empleados.

El hecho ha generado preocupación en la comunidad, pues se trata de un sector residencial y comercial considerado exclusivo en la capital del Valle del Cauca. Los uniformados permanecen en la zona para garantizar seguridad y evitar nuevos incidentes.

Policía avanza en investigaciones para esclarecer el doble homicidio

La Policía confirmó que se adelantan labores de verificación, recolección de testimonios y análisis de cámaras de seguridad con el fin de identificar a los responsables del ataque.

El doble homicidio se suma a la lista de hechos violentos que han impactado a Cali en las últimas semanas, lo que refuerza la necesidad de medidas contundentes contra el sicariato en la ciudad.