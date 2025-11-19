CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO | Aparatoso accidente: conductor ebrio atropelló a dos soldados en Candelaria, Valle

A pesar de la captura, el hombre quedó en libertad a las pocas horas de ocurrido el siniestro.

Noticias RCN

noviembre 19 de 2025
07:38 p. m.
A través de las cámaras de seguridad, se conoció el momento exacto de un aparatoso accidente ocurrido en la vía que conecta a Cali con Candelaria, específicamente a la altura de Cavasa.

Un hombre en aparente estado de embriaguez arrolló a dos soldados que estaban patrullando. Posterior al siniestro, emprendió la huida, pero fue capturado a los pocos metros.

Conductor se negó a practicar la prueba de alcoholemia

El hecho se presentó pasadas las 11:30 p.m. el domingo 16 de noviembre. Los uniformados se encontraban en una misma moto en medio de una caravana, acompañados de policías, agentes de tránsito y Secretaría de Convivencia.

“La persona no se dejó tomar la prueba de alcoholemia por parte de los agentes de tránsito, hubo una renuncia para tomarse la prueba de alcoholemia y allí estaría configurando un homicidio en grado de tentativa”, precisó el secretario de Gobierno de Candelaria, Eberto Riveros Rincón.

El funcionario también entregó detalles sobre el estado de las víctimas: “Nuestros soldados sufrieron lesiones considerables; uno de ellos presenta heridas en una pierna, mientras que el segundo sufrió traumas en brazo y cabeza”.

Estado de salud de los soldados

Criticó fuertemente que el conductor se haya negado al procedimiento: “Es inaceptable que, además de la agresión, el conductor se haya negado a la prueba de alcoholemia, una conducta de renuencia que agrava su situación”.

Los soldados están siendo atendidos en clínicas de Cali, a la espera de ser intervenidos quirúrgicamente. Lo más indignante del caso es que, a pesar de ser arrestado, el conductor quedó en libertad a las pocas horas. Noticias RCN conoció que la fiscal 148 seccional de la URI Palmira fue quien tomó esta polémica decisión.

El llamado de las autoridades locales se enfocó en la Fiscalía, pidiendo celeridad y actuar con ejemplaridad.

