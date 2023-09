“Si me van a matar, van a matar a un inocente”: hermano de Marelbys Meza ante la Fiscalía

Noticias RCN conoció en exclusiva dos declaraciones clave en la investigación que adelanta la Fiscalía: el hermano de Marelbys Meza y la mejor amiga de la exniñera de la exjefe de gabinete coinciden en denunciar supuestas presiones días después de la pérdida del dinero de Laura Sarabia.

Tras la revelación en exclusiva de Noticias RCN del polígrafo de la exniñera de Laura Sarabia, Marelbys Meza, se siguen conociendo detalles sobre la imputación de varios policías y un civil por las presuntas irregularidades en las interceptaciones ilegales a su teléfono.

Hermano de Marelbys Meza: "Me dijo que hablara o que me iba morir"

Uno de los testimonios tenidos en cuenta por la Fiscalía es del hermano de Marelbys, Jamer Alfredo Meza, quien relató un episodio del cual habría sido víctima días después del polígrafo al que fue sometida su hermana.

Le contó a la fiscal Cyndy Hernández, que un día en su trabajo fue abordado por desconocidos y subido a la fuerza a una camioneta de alta gama.

El señor que se me subió al lado me preguntaba por la plata, me decía que si yo sabía dónde estaba la plata, me dijo que hablara o que me iba morir

Relató que le hicieron énfasis en el dinero que supuestamente tenía su hermana y le apuntaron con un arma de fuego.

“‘La plata que tiene su hermana’. Yo le dije: yo no sé nada de plata y si me van a matar van a matar a un inocente”, reveló Jamer Meza.

Estas denuncias ya están siendo asumidas por la Fiscalía General de la Nación.

Mejor amiga de Marelbys Meza denunció persecución

Por su parte, el testimonio de Lucelia Robles Arrieta es una pieza clave en la investigación de la Fiscalía, que demostraría presuntas presiones e intimidaciones al círculo más cercano de Marelbys.

Le relata a la fiscal un hecho cuatro días después del polígrafo practicado a su amiga Marelbys Meza. Y es que un día que se citaron para verse en el terminal de transportes para enviar una encomienda, según ella, fue requisada por parte de policías.

“Me sacaron todo de la encomienda, una era caja con frutas y otra era una caja con ropa, shampoo, etcétera. Yo estaba esperando a Mary, cuando llegó la policía como sin preguntarme nada, me revisaron, me sacaron todo, dejaron todo como ahí botado y yo preguntaba ¿por qué? Ellos decían que eso era normal”, reveló Lucelia.

No obstante, cuando pensó que todo había terminado, reiteró que los policías volvieron a realizar la requisa.

“Empezaron a sacar todo y me dejaron todo tirado en el piso. Yo les dije que le pusieran cinta y ellos no quisieron. Yo la verdad sí estaba como molesta, les decía ‘¿qué es lo que buscan?, y no me dijeron nada”.

Indicó que cuando llegó Marelbys, también fue revisada y conducida a una estación sin aparente razón.

“Después llegó Mary y también la revisaron a ella, pues nos volvieron a llevar nuevamente como a una estación de Policía, me volvieron a quitar la cédula y yo les decía - me dio mucho malgenio – ‘¿qué más me van a revisar?’”.

La Fiscalía busca establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la que se habían realizado estos procedimientos, aparentemente irregulares, por parte de la Policía.