Millonaria recompensa y un grupo especial de la Policía entre las acciones de protección al Inpec

En medio de una serie de atentados contra la vida de funcionarios del Inpec se desarrolló una reunión de alto nivel para evaluar la grave situación que se ha registrado en los últimos días donde en distintas ciudades del país se han ordenado los crímenes de dragoneantes.

El encuentro fue presidido por los ministros de Justicia y de Defensa, Eduardo Montealegre y Pedro Sánchez, el director de la Policía Nacional, el general Carlos Fernando Triana y el director del Inpec, el coronel Daniel Fernando Gutiérrez y demás autoridades de investigación criminal para abordar de manera urgente los atentados perpetrados contra miembros del Inpec.

En la reunión se conocieron las hipótesis de los recientes ataques contra el Inpec y de la Policía vinculados con el sistema penitenciario en todo el país, por lo que se adoptaron nuevas medidas, entre ellas, una millonaria recompensa.

RELACIONADO Dragoneante logró escapar de sus asesinos al salir de la cárcel de Bellavista en Antioquia

¿Qué hay detrás de los atentados contra funcionarios del Inpec?

De acuerdo con la información que maneja la Fiscalía, se manejan “hipótesis que permitieron identificar que los hechos responden a acciones de organizaciones que actúan de manera articulada”.

Sin embargo, explicaron que los detalles de estas hipótesis se mantendrán en reserva para evitar el desvío de la investigación.

Durante el encuentro, las autoridades iniciaron la construcción de un plan institucional de acción conjunta, que, permitirá identificar y judicializar a los responsables de estos actos violentos”, dice el informe entregado por el Ministerio de Justicia.

Recompensa y un grupo especial de la Policía para proteger al Inpec

En el encuentro, las autoridades acordaron seis puntos para hacerle frente a la grave situación contra la vida e integridad de los funcionarios del Inpec:

La creación de un grupo especial de investigación entre la Fiscalía y la Policía Nacional Las autoridades ofrecen recompensas de hasta $50 millones de pesos para quienes brinden información (a través de la línea 157) que permita la identificación de los autores materiales o determinadores. Implementación de una estrategia para redoblar la protección a guardianes del Inpec, acompañada del aseguramiento perimetral para las cárceles. Las organizaciones involucradas en los atentados fueron declaradas objetivo de alto valor y, por tanto, se priorizará su persecución y el desarrollo de las investigaciones. Desde el Ministerio de Justicia se emprenderán acciones para evitar que decisiones judiciales arbitrarias afecten la buena marcha de las investigaciones. Se iniciará un proyecto de implementación de política criminal centrada en la seguridad carcelaria, que tendrá como eje central la utilización de nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que contribuyan a impedir la comisión de delitos desde los centros carcelarios y garanticen la vida y la seguridad de los funcionarios del Inpec.