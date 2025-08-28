CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO | Así quedó el vehículo del esquema de Daniel Palacios que se accidentó en Medellín

El precandidato quedó ileso, debido a que cambió de carro antes de que ocurriera el accidente.

Noticias RCN

agosto 28 de 2025
07:45 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En la tarde de este jueves 28 de agosto ocurrió un accidente en el que se vio involucrado el vehículo que le asignaron al precandidato presidencial Daniel Palacios.

Daniel Palacios: "los enemigos de Colombia son los que están por fuera de la ley, y con ellos no se negocia"
RELACIONADO

Daniel Palacios: "los enemigos de Colombia son los que están por fuera de la ley, y con ellos no se negocia"

La información preliminar apunta que, al parecer, el carro perdió los frenos. Nueve personas resultaron heridas. Palacios se encontraba en una gira por Medellín. En medio del desplazamiento hacia el municipio de Rionegro, ocurrió el accidente. Los lesionados tuvieron heridas leves.

¿Qué se sabe? ¿Hubo heridos?

El suceso se presentó en Los Balsos, a la altura del Centro Comercial Santa Fe. Antes de iniciar el recorrido, se notó que el carro tenía un ruido raro, por lo que se optó que Palacios se movilizara en otro.

A través de X, el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, indicó que habló con el precandidato. Palacios le respondió: “Muchas gracias y especialmente un saludo de gratitud con todos los servicios de urgencias de la ciudad de Medellín”.

Gracias a Dios estoy bien, salí ileso del accidente que sufrimos en Medellín. Mi oración por los compañeros policías heridos.

Alcalde de Medellín y procurador se pronunciaron

El procurador general, Gregorio Eljach, también se pronunció: “Se solidariza con el precandidato a la Presidencia, Daniel Palacios, quien sufrió un accidente de tránsito en Medellín y desea pronta recuperación a uniformados de la Policía y miembros de la UNP que resultaron heridos”.

Alcalde Federico Gutiérrez anunció que Medellín tendrá “lo único que le falta”: se construirá una playa en la ciudad
RELACIONADO

Alcalde Federico Gutiérrez anunció que Medellín tendrá “lo único que le falta”: se construirá una playa en la ciudad

 

Palacios tiene una extensa carrera en el sector público. Fue asesor privado del expresidente Álvaro Uribe, ejerció como jefe de gabinete del Programa Presidencial Colombia Joven.

También fue viceministro del Interior, para posteriormente ser el jefe de esa cartera durante el Gobierno de Iván Duque. Anteriormente, estuvo tres años en el Concejo de Bogotá. Otros cargos importantes en su carrera han sido: asesor para asuntos Políticos y de Seguridad Nacional del comandante de las FF. MM.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ejército Nacional

Ejército denunció asesinato de soldado y confirmó secuestro de más uniformados por las disidencias

Cundinamarca

Así se habría alterado el lugar en donde desapareció Valeria Afanador: ¿Quién lo hizo?

Abuso sexual

Detuvieron a presunto violador en serie que se hacía pasar por mototaxista en Soledad

Otras Noticias

Artistas

Impactante: novia de Liam Payne, de One Direction, reveló que sigue recibiendo mensajes de él tras su muerte

El amor de la vida de Liam Payne publicó un video en el que mostró algunas de las señales que Liam Payne le ha enviado.

Redes sociales

Famosa influencer rompe el silencio y asume la responsabilidad por la muerte de su hijo de 3 años

La famosa tiktoker confesó sentirse culpable por la tragedia ocurrida en mayo, cuando su pequeño hijo Trigg murió ahogado en la piscina de su casa en Arizona.

Liga BetPlay

Hernán Torres confirma que referente de Millonarios no va más en 2025: "no cuento más"

Reforma Laboral

Dan a conocer las que serán las nuevas tarifas de vigilancia en el país: así quedaron

Salud mental

Científicos revelan hábitos que podrían hacer más felices a los jóvenes