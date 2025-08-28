VIDEO | Así quedó el vehículo del esquema de Daniel Palacios que se accidentó en Medellín

En la tarde de este jueves 28 de agosto ocurrió un accidente en el que se vio involucrado el vehículo que le asignaron al precandidato presidencial Daniel Palacios.

La información preliminar apunta que, al parecer, el carro perdió los frenos. Nueve personas resultaron heridas. Palacios se encontraba en una gira por Medellín. En medio del desplazamiento hacia el municipio de Rionegro, ocurrió el accidente. Los lesionados tuvieron heridas leves.

¿Qué se sabe? ¿Hubo heridos?

El suceso se presentó en Los Balsos, a la altura del Centro Comercial Santa Fe. Antes de iniciar el recorrido, se notó que el carro tenía un ruido raro, por lo que se optó que Palacios se movilizara en otro.

A través de X, el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, indicó que habló con el precandidato. Palacios le respondió: “Muchas gracias y especialmente un saludo de gratitud con todos los servicios de urgencias de la ciudad de Medellín”.

Gracias a Dios estoy bien, salí ileso del accidente que sufrimos en Medellín. Mi oración por los compañeros policías heridos.

Alcalde de Medellín y procurador se pronunciaron

El procurador general, Gregorio Eljach, también se pronunció: “Se solidariza con el precandidato a la Presidencia, Daniel Palacios, quien sufrió un accidente de tránsito en Medellín y desea pronta recuperación a uniformados de la Policía y miembros de la UNP que resultaron heridos”.

Palacios tiene una extensa carrera en el sector público. Fue asesor privado del expresidente Álvaro Uribe, ejerció como jefe de gabinete del Programa Presidencial Colombia Joven.

También fue viceministro del Interior, para posteriormente ser el jefe de esa cartera durante el Gobierno de Iván Duque. Anteriormente, estuvo tres años en el Concejo de Bogotá. Otros cargos importantes en su carrera han sido: asesor para asuntos Políticos y de Seguridad Nacional del comandante de las FF. MM.