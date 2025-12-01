CANAL RCN
Colombia

Indignante: ciudadanos denuncian venta ilegal de cachorros cerca a estación de Transmilenio

Las imágenes evidencian las malas condiciones en las que se encuentran los animales.

Foto: Captura de pantalla IG @prensalibre.col
Foto: Captura de pantalla IG @prensalibre.col

Noticias RCN

noviembre 12 de 2025
09:00 p. m.
Un nuevo caso de explotación animal se presentó en las horas más recientes cerca a la capital, ciudad que, desde el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, ha hecho frente a los diferentes casos de abandono y maltrato que se presentan diariamente en los buses y estaciones de Transmilenio.

Caso de explotación animal en Transmilenio

Las indignantes imágenes, difundidas en diferentes redes sociales, permitieron evidenciar la conducta de un hombre mientras estaba comercializando cachorros, que se encontraban en una caja, cerca de la estación de San Mateo.

Así mismo, habitantes del sector manifestaron su preocupación ya que, al parecer, el sujeto tendría a varias caninas sometidas a su reproducción forzada.

Pese a las denuncias de los ciudadanos, quienes reportaron que esta conducta sería repetitiva, las autoridades no habrían hecho aún la aprehensión de los animales, quienes, presuntamente, se encontrarían en pésimas condiciones de salud.

En las aberrantes imágenes se observan a los pequeños cachorros, quienes se encuentran en una caja de cartón, expuestos a la intemperie sin ningún tipo de protección, alimento y cuidados especiales.

Por esto, la comunidad ha exigido a las autoridades, quienes se observan hablando con el sujeto en el video, el pronto rescate de las crías y las madres expuestas al maltrato.

¿Qué le pasa a las personas que venden animales en la vía pública?

Según el Código Nacional de Policía, las personas que promuevan la venta, promoción y comercialización de animales domésticos en vía pública, en municipios de más de cien mil (100.000), serán objeto de la aplicación de diferentes normas correctivas y multas establecidas.

Así mismo, la venta de animales vivos en espacios públicos se encuentra prohibida por lo que con esta norma se busca la regulación de la comercialización y reproducción de especies domésticas en la capital.

De esta manera, la comunidad se ha unido en un llamado urgente para que las autoridades lleven a cabo las respectivas diligencias en contra del sujeto, quien se dedicaría a la comercialización ilegal y estaría, presuntamente, incurriendo en el delito de maltrato animal.

