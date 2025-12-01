¡Justicia! Imputaron al hombre que atacó brutalmente al perrito 'Bizcocho' y que quedó grabado en video

En horas de la tarde de este 12 de noviembre, y tras quedar en libertad, Fernando Oviedo Sánchez fue imputado por su presunta responsabilidad en una brutal golpiza que fue propinada a un perrito que sería de su propiedad.

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Fernando Alonso Oviedo como presunto responsable de agredir físicamente a un canino en una finca de Montecristo, Bolívar, el pasado 3 de noviembre.

Aunque el hombre se había entregado voluntariamente a las autoridades y aceptado su participación en los hechos, quedó en libertad. Tras su judicialización por un delito contra la vida animal y con un delicado agravante se enfrentaría, incluso, a una condena de años en prisión.

¿Qué va a pasar con el hombre que casi mata a un perrito a golpes?

De acuerdo con la senadora animalista Andrea Padilla, “Oviedo Sánchez fue imputado por la brutal agresión al perrito rebautizado ‘Bizcocho’”.

Una fiscal del Grupo Especializado para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) de la Seccional Bolívar imputó a este hombre el delito de lesiones que menoscaben gravemente la salud o la integridad física del animal agravada. El cargo fue aceptado.

La investigación del ente acusador reveló que “un perro de su propiedad se habría llevado un pedazo de carne que estaba en un mesón, y se la comió. Esto, al parecer, generó la violenta reacción de Oviedo Sánchez, que golpeó al canino con un látigo, lo lanzó al piso y lo pateó”.

Los años de cárcel que podría pagar el agresor de ‘Bizcocho’

Cuatro días después de ocurridos los hechos, el hombre se entregó a las autoridades y al perrito que había sido víctima de la atroz agresión.

En medio del proceso judicial fue dejado en libertad, pero vinculado a la investigación. En las últimas horas fue imputado.

La senadora Padilla se refirió a la eventual condena que podría pagar en cárcel:

La Fiscalía le imputó Oviedo el delito de lesiones graves con daño permanente agravado por la sevicia para el cual la ley Ángel contempla una pena de hasta 73 meses y medio de prisión, además de inhabilidades la prohibición de volver a tener animales y la multa de hasta 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Confirman quién adoptará a ‘Bizcocho’ cuando se recupere de la golpiza

A través de un comunicado, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, dio a conocer el estado de salud del perrito ‘Bizcocho’:

Los profesionales explicaron que ‘Bizcocho’ presenta secuelas neurológicas y de tipo comportamental derivadas del trauma sufrido por los golpes, pero que pese a esto su recuperación avanza de manera positiva.

Además, confirmó que ya tiene una familia que lo espera: “Una vez culmine su recuperación y la Fiscalía determine que el perro está en condiciones para su adopción, ‘Bizcocho’ será acogido por el comandante de la Policía de Antioquia, coronel Óscar Mauricio Rico, quien desde el primer momento en que se conocieron los hechos, se interesó por la mascota para brindarle los cuidados y atenciones que merece”.