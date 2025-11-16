Vía al Llano: aparecen nuevas grietas tras la reapertura del kilómetro 18

Tras dos meses de espera, en el kilómetro 18 de la vía al Llano se confirmó nuevamente el colapso de varios tramos. Aunque la carretera está habilitada, los daños son evidentes.

Así se confirmó la reapertura del carril en el kilómetro 18 de la Vía al Llano

El pasado sábado 15 de noviembre fue reabierto el paso en el kilómetro 18 de la vía al Llano, luego de que un derrumbe cubriera la carretera con tierra el pasado 6 de septiembre.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, celebró la reapertura: “Hoy cumplimos con el Meta y con el país. La habilitación de los dos carriles en el km 18 devuelve la confianza en esta vía estratégica y nos permite garantizar una operación más segura, estable y con mejores tiempos de viaje”.

Con la reactivación del tránsito, los conductores dejaron de utilizar la variante provisional habilitada en la vía antigua, ubicada a unos 600 metros del punto del derrumbe y que había sido la única alternativa de movilidad entre Bogotá y el Meta.

Se registran nuevos daños en la Vía al Llano

Sin embargo, la tranquilidad duró poco. Durante la noche del sábado comenzaron a evidenciarse nuevas fallas en el terreno, como grietas y hundimientos asociados al asentamiento del pavimento. Esto obligó a iniciar labores adicionales para asegurar la estabilidad del tramo.

"Se registraron grietas producto de un asentamiento del pavimento, lo que obliga a realizar las labores para asegurar las condiciones del tramo", afirmó en un comunicado Invías.

Por ahora, no existe un alivio estructural definitivo para la vía al Llano. Además, con la reapertura, los peajes retomaron sus tarifas habituales, sin los descuentos del 30 % y 50 % que habían estado vigentes durante la contingencia.