CANAL RCN
Colombia Video

Vía al Llano: aparecen nuevas grietas tras la reapertura del kilómetro 18

Después de reabrir la vía al Llano, se confirmó que varios tramos volvieron a presentar fallas.

Noticias RCN

noviembre 16 de 2025
07:27 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Tras dos meses de espera, en el kilómetro 18 de la vía al Llano se confirmó nuevamente el colapso de varios tramos. Aunque la carretera está habilitada, los daños son evidentes.

Vía al Llano bloqueada: transportadores y habitantes de Guayabetal exigen apertura total y suspensión de peajes
RELACIONADO

Vía al Llano bloqueada: transportadores y habitantes de Guayabetal exigen apertura total y suspensión de peajes

Así se confirmó la reapertura del carril en el kilómetro 18 de la Vía al Llano

El pasado sábado 15 de noviembre fue reabierto el paso en el kilómetro 18 de la vía al Llano, luego de que un derrumbe cubriera la carretera con tierra el pasado 6 de septiembre.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, celebró la reapertura: “Hoy cumplimos con el Meta y con el país. La habilitación de los dos carriles en el km 18 devuelve la confianza en esta vía estratégica y nos permite garantizar una operación más segura, estable y con mejores tiempos de viaje”.

Con la reactivación del tránsito, los conductores dejaron de utilizar la variante provisional habilitada en la vía antigua, ubicada a unos 600 metros del punto del derrumbe y que había sido la única alternativa de movilidad entre Bogotá y el Meta.

Vía al Llano: un problema geológico, financiero y político sin salida clara
RELACIONADO

Vía al Llano: un problema geológico, financiero y político sin salida clara

Se registran nuevos daños en la Vía al Llano

Sin embargo, la tranquilidad duró poco. Durante la noche del sábado comenzaron a evidenciarse nuevas fallas en el terreno, como grietas y hundimientos asociados al asentamiento del pavimento. Esto obligó a iniciar labores adicionales para asegurar la estabilidad del tramo.

"Se registraron grietas producto de un asentamiento del pavimento, lo que obliga a realizar las labores para asegurar las condiciones del tramo", afirmó en un comunicado Invías.

Por ahora, no existe un alivio estructural definitivo para la vía al Llano. Además, con la reapertura, los peajes retomaron sus tarifas habituales, sin los descuentos del 30 % y 50 % que habían estado vigentes durante la contingencia.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Disidencias de las Farc

Reclutamiento de menores en Colombia: un panorama cada vez más crítico

Accidente de tránsito

Fatal accidente en Cauca: caída de chiva deja dos muertos y tres heridos

Masacres en Colombia

Masacre en Ciénaga: sicarios acribillaron y dejaron mensajes amenazantes sobre los cuerpos de 3 víctimas

Otras Noticias

Copa BetPlay

¡Quedó definida la final de la Copa BetPlay 2025! Este será el rival de Independiente Medellín

Se jugó el partido de vuelta entre América de Cali y Atlético Nacional y quedó listo el segundo finalista. Estos son los detalles.

Chile

Habrá segunda vuelta en Chile: Jeannette Jara y José Antonio Kast se enfrentarán en diciembre

Con el 52,39% del conteo realizado, Jeannette Jara había obtenido un 26,58% de los votos y José Antonio Kast, el 24,32%.

Artistas

Reconocida exreina colombiana confesó que sufrió un angustioso accidente y que su vida estuvo en peligro

Cuidado personal

Riesgos de aguantar las ganas de miccionar: expertos explican sus consecuencias

Criptomonedas

Wallib impulsa el uso diario de criptomonedas y proyecta expansión regional