Podrían volver a bloquear la vía Bogotá – La Mesa en protesta a las zonas de parqueo en el vecino municipio

Las protestas por las zonas de parqueo que han venido implementándose en La Mesa, Cundinamarca, amenazan con bloquear la vía a Bogotá que, los últimos días, ha estado cerrada durante al menos 50 horas.

El jueves en la noche, se registraron enfrentamientos entre manifestantes, que demostraron su inconformismo con la medida, y uniformados de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO).

En respuesta, la Alcaldía expidió un decreto para controlar la situación de orden público en el municipio, pero los comerciantes amenazan con volver a la vía principal, argumentando que las zonas de parqueo podrían ahuyentar a turistas y viajeros, que se detienen en sus negocios para descansar o alimentarse.

¿Qué dice el decreto de la Alcaldía para controlar la situación de orden público?

El decreto 085 del 2025 expedido por la Alcaldía de La Mes, establece un “toque de queda para menores de edad en el área urbana del municipio”, desde el viernes 19 de septiembre y hasta el domingo 21 entre las 11:00 de la noche y las 5:00 de la mañana.

Además, se impuso Ley Seca, también entre el viernes 19 de septiembre y hasta el domingo 21, en el mismo horario.

Y se prohibió la circulación de motos con parrillero, desde el “18 de septiembre del 2025 y hasta el 21 de septiembre”, en el horario nocturno en que funcionan las otras medidas.

Alcaldesa de La Mesa insiste en que la protesta tiene límites:

En un pronunciamiento realizado, a raíz de los desmanes de las últimas horas, la alcaldesa de La Mesa, Laura Londoño indicó que “la protesta tiene límites, debe ser pacífica, temporal y sin afectar desproporcionalmente los derechos de la ciudadanía”.

Y es que habitantes del municipio denunciaron que los enfrentamientos del jueves afectaron el funcionamiento de hospitales y centros para el adulto mayor; por lo que hicieron un llamado a encontrar consensos con la administración, en lo posible, antes del fin de semana.