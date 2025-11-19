CANAL RCN
Colombia

Hay cierre total en la vía Los Llanos – Tarazá por explosión que levantó la calzada

Personal del Invias y el Ejército se desplazaron al sector para verificar los daños en la carretera.

Foto: cortesía
Foto: cortesía

Noticias RCN

noviembre 19 de 2025
03:10 p. m.
El tráfico, en ambos sentidos, se encuentra paralizado en la vía Los Llanos – Tarazá a la altura del sector de Ventanitas, luego de que un artefacto explosivo, que detonó sobre la 1:30 del miércoles (19 de noviembre), ocasionara el levantamiento de la calzada.

Así lo dio a conocer el jefe de la Seccional Tránsito y Transporte Antioquia, el mayor Yuber Alexander Córdoba:

“Respetuosamente me permito informar que el día de hoy 18/11/25 a las 13:35 horas, fue detonado un artefacto explosivo en la vía Los Llanos - Tarazá km. 42+150 aproximadamente; generando daños a la infraestructura vial, ocasionando levantamiento total de la calzada. Por el momento hay cierre de vía total”.

Noticia en desarrollo...

