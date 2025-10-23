Vía Panamericana completa 20 horas bloqueada por derrumbe entre Cauca y Nariño

El deslizamiento de rocas entre Cauca y Nariño, exactamente en el kilometro 99, mantiene cerrada desde hace más de 20 horas la vía Panamericana, en el sur del país.

Al lugar, se desplazaron durante la jornada unidades del Instituto Nacional de Vías de Colombia (Invías) para retirar el material que, de momento, obstruye el paso por la carretera, pero no han logrado recuperar la movilidad en el sector.

Así lo dio a conocer el director general de la entidad, Jhon Jairo González: “El Invías ha desplazado operarios y maquinaria en el sector Pasto, Mojarras, exactamente en el kilómetro 99, en dónde hemos tenido una emergencia por el desprendimiento de bloques de gran tamaño, que han generado el cierre total del a vía”.

Invías no descarta que se requieran medidas adicionales para habilitar el paso:

Desde la noche de este miércoles, 22 de octubre, varios conductores quedaron atrapados en el tráfico o se vieron obligados a dar la vuelta, en vista del material que quedó obstruyendo la carretera.

El tiempo avanza y la carretera permanece cerrada, pero el Invías no descarta que, tras una inspección al terreno, su grupo de ingenieros determine que medidas adicionales son necesarias para habilitar el paso.

¿Necesita movilizarse por el área? Esta es la recomendación del Invías

Tras el deslizamiento, González hizo un llamado a los usuarios de la vía panamericana, que va de Argentina a Canadá y conecta a 14 países: “Les pedimos tener calma en los cierres que están programados, mientras se atiende la emergencia, y estar atento a los canales institucionales y a la información que se genere por parte del Invías para poder dar pronto acceso a esta vía tan importante del sur del país”.

Sin embargo, no es la única carretera que este jueves presentó contratiempos en materia de movilidad. La vía La vía Nacional, que comunica a Valledupar con Bosconia, amaneció bloqueada por indígenas arhuacos y en la Vía al Llano, por el derrumbe registrado en el kilómetro 18, las autoridades mantienen un plan tipo semáforo por la variante de la antigua vía, que pretende dar el paso a 400 vehículos en sentido Villavicencio-Bogotá y a otros 300 en sentido contrario.