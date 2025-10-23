Bloqueos en la vía Valledupar-Bosconia: indígenas arhuacos exigen presencia de Gobierno Nacional

La vía nacional que comunica a Valledupar y Bosconia amaneció bloqueada este jueves por las exigencias de los indígenas arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Durante el bloqueo, la comunidad indígena rechazó la Resolución 203 del 10 de octubre de 2025 en el que el Ministerio del Interior registró a Zarwawiko Torres Torres como cabildo gobernador transitorio para estas comunidades que se encuentran asentadas en departamentos del Cesar y Magdalena.

También le exigieron al Gobierno Nacional el cumplimiento de la Sentencia SU-419 de 2024 de la Corte Constitucional, que ordena al Estado colombiano respetar su autonomía y amparar sus derechos.

Reunión con la comunidad arhuaca se realizaría este viernes en Valledupar

La Gobernación del Cesar informó que la gobernadora Elvia Milena Sanjuan se comunicó con el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien llegará este viernes a Valledupar para reunirse con la comunidad indígena.

“Invitamos algunos sectores del pueblo Arhuaco de la Sierra Nevada a no recurrir a las vías de hecho, la cuales afectan los derechos de otros ciudadanos colombianos, quienes se ven afectados por la desarmonía interna del pueblo Indígena, qué en el marco de su autonomía deben ser resueltas internamente”, expresó el Ministerio del Interior en un comunicado.

Resguardo Arhuaco exige transparencia al Ministerio del Interior

Por su parte, el Resguardo Arhuaco de la Sierra emitió un comunicado en el que expresó su desconfianza en “la imparcialidad de los análisis jurídicos que actualmente adelanta el Ministerio del Interior desde el despacho del señor Viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos, Gabriel Rondón, instancia en la cual no depositamos confianza”.

En el documento, le exigieron al Ministerio que les informe y les publique el listado de los recursos de reposición que actualmente están en trámite frente a la Resolución 203 de 2025.

En cuanto al paso de la vía Valledupar-Bosconia, la comunidad arhuaca está permitiendo el tránsito intermitente sobre el mediodía de este jueves.