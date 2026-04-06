Su celular sonará y se bloqueará si desaparece un menor: así funcionará la nueva alerta en Colombia

En Colombia, entró en vigencia de la Ley Sara Sofía, una iniciativa que busca fortalecer la búsqueda de menores desaparecidos mediante el uso de tecnología y la participación activa de la ciudadanía.

La norma crea el sistema denominado "Alerta Colombia", una herramienta que permitirá enviar notificaciones masivas e inmediatas a millones de personas cuando se reporte la desaparición de un niño, niña o adolescente.

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El objetivo es que la información llegue rápidamente a la población y aumenten las posibilidades de encontrar al menor en las primeras horas, consideradas cruciales en estos casos.

¿Cómo funcionará la nueva Alerta Colombia para encontrar a niños desaparecidos?

La Ley Sara Sofía establece que, una vez el sistema esté reglamentado, los ciudadanos recibirán alertas especiales directamente en sus teléfonos celulares y dispositivos digitales cuando se reporte la desaparición de un menor.

La notificación aparecerá en color rojo y ocupará toda la pantalla del dispositivo. Además, hará sonar y vibrar el celular para captar la atención inmediata de quien la reciba.

La alerta incluirá información clave para facilitar la búsqueda, como la fotografía del menor desaparecido, la fecha y lugar donde fue visto por última vez, la ropa que llevaba puesta, así como los números de contacto de las autoridades y de los familiares.

¿Qué deben hacer los familiares para activar la alerta?

El primer paso será presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades.

Según explicó el senador Carlos Chacón, autor de la ley, los padres, tutores o responsables del menor deberán reportar la desaparición a través de los canales habilitados por la Policía Nacional y autorizar el uso de la información personal y la imagen del niño o adolescente para difundir la búsqueda.

Una vez cumplido este procedimiento, la información podrá ser distribuida de manera masiva en cuestión de minutos.

Todos los teléfonos, sin importar el operador, recibirán la información para que los colombianos ayudemos a buscar a los menores.

¿Quiénes más recibirán la información?

La estrategia no estará dirigida únicamente a los ciudadanos.

La información también será compartida con entidades y puntos estratégicos como aeropuertos, terminales de transporte, puertos marítimos, pasos fronterizos y diferentes organismos de seguridad del Estado.

La intención es ampliar la red de búsqueda y aumentar las posibilidades de localizar rápidamente a los menores reportados como desaparecidos.

¿Cuándo comenzará a operar el sistema?

Aunque la ley ya entró en vigencia, el mecanismo tecnológico todavía debe ser reglamentado por el Gobierno nacional.

De acuerdo con lo establecido en la norma, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Comisión de Regulación de Comunicaciones tendrán un plazo de hasta seis meses para definir cómo funcionará técnicamente el sistema y ponerlo en marcha en todo el territorio nacional.

¿Qué ocurrirá cuando el menor sea encontrado?

La ley también contempla medidas para proteger la privacidad de los menores y sus familias.

Una vez el niño, niña o adolescente sea localizado, las autoridades deberán informar oficialmente sobre el hallazgo y proceder a retirar los datos personales utilizados durante la alerta.

De esta manera, se busca evitar que la información permanezca circulando innecesariamente después de finalizada la búsqueda.