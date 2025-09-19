Primera apelación de las víctimas sobre sentencia de la JEP contra los exFarc

El pasado 16 de septiembre se dio una decisión histórica. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió la primera sentencia contra el último secretariado de las Farc, conformado por Rodrigo Londoño Echeverri, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel Redondo, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar.

RELACIONADO JEP dicta sentencia restaurativa al exsecretariado de las Farc por secuestros y otros crímenes

La sentencia, de corte restaurativa, se refirió al caso 01, el cual tiene que ver con los secuestros y otros crímenes, tales como asesinatos, desapariciones forzadas, tortura, tratos crueles, violencia sexual y esclavitud, entre otros.

Sentencia histórica de la JEP

Partiendo del Acuerdo de Paz de 2016, la sentencia no abarca ir a la cárcel ni les impide participar en política. Los exFarc deberán seguir aportando a la verdad, trabajar en determinados proyectos, contribuir en la búsqueda de desaparecidos, contribuir con el medio ambiente y tendrán algunas limitaciones en cuanto a la movilidad y residencia.

Al ser una decisión tan mediática, ha habido múltiples reacciones. Desde Naciones Unidas, por ejemplo, la destacaron al indicar que es un gran paso para avanzar en los acuerdos firmados hace casi una década.

La Fundación Defensa de Inocentes, en representación de familiares de diputados del Valle del Cauca, apeló la sentencia que emitió la JEP.

Cuestionamientos de las víctimas

Para las víctimas, aunque se reconoció la responsabilidad del último secretariado; sienten que hay graves deficiencias que mostrarían un desconocimiento, tanto en lo estipulado por el Acuerdo de Paz, como con los estándares internacionales.

La proporcionalidad e idoneidad de las sanciones frente al daño sufrido, la ausencia de garantías reales de no repetición y la falta de verdad plena, detallada y exhaustiva sobre los hechos que afectaron a las víctimas y sus familiares.

Con estos argumentos, la fundación solicitó que la sentencia sea revocada y que, en cambio, se emita un fallo que sí vaya acorde a lo que consideran las víctimas.