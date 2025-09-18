JEP dicta primera condena máxima por falsos positivos: víctimas hablan de la sentencia a 12 exmilitares

La Jurisdicción Especial de Paz, JEP, sentenció este jueves por primera vez y con la pena máxima a 12 militares en retiro por el asesinato y desaparición de civiles que fueron presentados como guerrilleros caídos de combate.

Incluidos dos coroneles, los exuniformados deberán realizar labores restaurativas para los familiares de las víctimas durante ocho años, de acuerdo con el fallo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), nacida del pacto de paz con la guerrilla FARC en 2016.

Los exmilitares reconocieron su responsabilidad en 135 homicidios y desapariciones forzadas entre 2002 y 2005 en la costa Caribe del país, en un crimen conocido como "falsos positivos".

Hablan las víctimas sobre la sentencia a militares de la JEP

"Ningún colombiano debió haber fallecido como resultado de un entramado criminal encargado de seleccionar, asesinar y desaparecer a personas inocentes (...) con el único fin de convertirlas en cifras", dijo el presidente del tribunal, Alejandro Ramelli, durante el acto de presentación de la sentencia en Bogotá.

En entrevista con Noticias RCN, las víctimas cuestionan duramente la sanción contra los militares y consideran que las penas no son suficientes.

“No es comparable con la violencia que hubo con mi hijo. Eso no es comparable. Y usted sabe que una vida de un hijo no se paga si le paguen a uno toda la plata que ellos quieran darle a uno”, afirmó una de ellas.

Mara Nieto, hermana de una de las víctimas por los falsos positivos, dijo: “Es un paso en medio del vacío. No es la sentencia que esperábamos. Pero definitivamente esta sentencia es un recordatorio de que nuestras luchas no han sido en vano”.